普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近

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（中央社網站29日電）普發新台幣6000元的ATM領取管道將在4月10日啟動，數位部在「政府資料開放平台」提供「全民共享普發現金ATM裝設地點明細」資料集，公開全台超過2萬6000部ATM裝設地點，中央社利用資料製作出ATM地圖，供民眾利用地圖查詢鄰近可領取普發現金的ATM位置。

數位部說明，4月10日起至10月31日止，民眾可持本人提款卡，並準備好本人身分證統一編號或居留證統一證號，及本人和未滿13歲被代領人的健保卡卡號，到指定的15家金融機構（含中華郵政），共2萬6000餘部ATM機台領取現金。

本人提款卡插入ATM後，輸入提款卡密碼，再輸入持卡人身分證統一編號或居留證統一證號，以及自己或未滿13歲被代領人健保卡號，交易成功後，就能領取現金6000元。ATM機台也會張貼服務識別貼紙，方便民眾辨識。

數位部提醒，ATM領現管道24小時全天候服務，民眾無須排隊爭搶領取現金，領取現金後請留意現金保管方式，避免發生偷竊或搶劫等非法情事。

配合普發現金的金融機構包含台銀、土銀、合庫銀、第一銀、華南銀、彰銀、兆豐銀、台灣中小企業銀、國泰世華銀、台新銀、中信銀、玉山銀行、元大銀、永豐銀、中華郵政。（編輯：王靖怡）1120329