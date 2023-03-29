燦坤搶攻全民普發6000元商機 審慎看待營運成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北29日電）3C通路商燦坤今天宣布攜手百大3C品牌，搶攻全民普發6000元商機；燦坤董事長林技典說，今年上半年景氣保守，對燦坤年度營收成長看法審慎，需要持續推出促銷活動刺激消費者購買意願。

林技典受訪指出，在總體經濟、俄烏戰爭、通貨膨脹、升息等因素影響下，去年第4季消費力道下滑。這次普發現金能帶動更直接且快速的消費，因此燦坤提早推出相關方案，希望刺激國內消費。

儘管對今年景氣看法保守，但林技典強調，今年初政府推出的節能補助和貨物稅減徵合計5000元的效益，已反映在冰箱、冷氣等家電買氣上。燦坤今年也將持續展店，目前門市294家，預計今年底將達300家。

燦坤今天舉辦經濟成果分享暨媒體交流會宣布，自3月3 0日至4月9日連續11天的會員特典期間，獨家加碼指定專區加倍現折最高6000元；並鎖定經濟弱勢用戶推出暖心應援專區，至實體門市消費結帳時出示經濟弱勢證明文件，可享有指定商品500元、750元均一價優惠。

針對普發現金開放ATM提領，燦坤再加碼限定優惠，自4月政府公告日起至6月30日期間，使用中國信託銀行ATM提領普發現金，可領取有燦坤折扣優惠的小白單，享有專屬商品買一送一、或實體門市百元現金折價優惠。（編輯：潘羿菁）1120329