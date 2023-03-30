普發6000台北購 滿200元可抽最大獎1人獨得500萬

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）台北市政府配合中央普發新台幣6000元推出振興活動，4月1日起到5月31日在北市任一店家消費滿200元，就有機會抽中最大獎500萬元現金、1人獨得，獎項還有家電、3C等好禮。

台北市政府今天上午舉行「Let's 購台北 消費歡樂送」記者會，台北市長蔣萬安指出，為響應全民普發6000元，4月1日至5月31日，民眾於北市任一店家單筆消費滿200元，即可參加登錄發票抽獎活動，預計4月17日起在活動官網開放登錄發票，最大獎為500萬元現金、1人獨得。

他說，活動還有高級汽車、黃金、筆電、智能家電等多項好禮，總價值超過2200萬元，週週抽、月月抽、學生加碼抽、母親節感恩抽及最後大獎總抽，登錄越多，機會越多。

台北市產發局補充指出，聯合北市商家及串連傳統市場、夜市攤販、旅館業者、藝文業者、運動場館、原民商店、客庄小禾埕線上市集等，讓民眾食衣住行育樂都享回饋或優惠。

產發局表示，民眾透過電子支付至指定的1萬3000家餐飲店家消費，將提供每筆消費10%回饋，每筆回饋上限100元，每人回饋上限總額500元，總回饋金額近千萬元。

另外，活動期間購買北市公營或民營藝文場館的表演藝術節目票券，消費滿1000元，即可自台北通登記參加1000元藝文獎金抽獎活動；17家運動場館也一同推出「168運動促銷方案」，每「1」名民眾只要消費「6000」元購買指定課程或項目，即可享有價值「8000」元以上的商品或服務。

蔣萬安會後接受媒體聯訪指出，活動預計動用第二預備金3000萬元，估計將帶來12萬人次、30億元商機，如果店家不開發票，收據也可登錄，希望吸引人潮到北市多停留幾天，刺激消費。（編輯：戴光育）1120330