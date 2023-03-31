普發現金6000元王道銀行先撥款 財部：登記量少先墊付
2023/3/31 14:44（3/31 15:14 更新）
王道銀行31日先行墊付款項，將普發現金6000元撥入客戶帳戶。（王道銀行提供）
（中央社記者張璦台北31日電）王道銀行今天先行將普發現金6000元款項撥入客戶帳戶，引發議論。財政部表示，目前了解應是王道銀登記入帳數量較少，先行墊付款項，詳細狀況釐清後會對外說明。
全民普發新台幣6000元，有採取登記入帳的民眾今天在社群平台貼出帳戶截圖表示，已經收到現金6000元，登記帳號為王道銀。
截至發稿前，王道銀對中央社記者表示，目前內部還在釐清中。
財政部官員指出，王道銀登記人數較少，目前了解是先代墊款項，因此客戶今天就收到普發現金6000元，詳細情況釐清後會對外說明。
全民普發6000元共有5種領取管道，包括登記入帳、ATM領取現金、郵局臨櫃領取、特定對象直接入帳與特定偏鄉造冊發放；大多數採取登記入帳、直接入帳、造冊發放的民眾，民眾預定於4月6日起陸續收到款項。
不過，在王道銀今天先行撥款情況下，部分銀行用戶是否可能也會提前收到6000元入帳，外界高度關注。（編輯：林淑媛）1120331
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