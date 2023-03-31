王道銀行提前發6000元引爭議 立委促政院釐清

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王道銀行31日先行將普發現金款項撥入客戶帳戶，引發議論。行政院長陳建仁備詢表示，王道銀行戶數較少，所以運用自有經費墊付，會全面了解是否有其他銀行出現類似情況。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北31日電）王道銀行今天先行將普發現金新台幣6000元款項撥入客戶帳戶，引發議論。行政院長陳建仁備詢表示，王道銀行戶數較少，所以能在連假前以自有經費先墊付6000元，會全面了解是否還有其他銀行有類似情況。

立法院今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委蔡適應質詢時關切王道銀行先行發放普發現金款項一事。陳建仁表示，王道銀行戶數較少，所以能在連假前以自有經費先墊付6000元。

數位發展部次長李懷仁表示，普發現金分為資訊流和金流，資訊流已經給銀行，但金流還沒到銀行。

蔡適應表示，雖然民眾先領到錢有小確幸，但普發現金時間關乎政府一體化原則，銀行先墊付很奇怪，要求行政院了解王道銀行有多少人先領到錢，以及是否還有銀行可能在4月6日前先撥款。陳建仁表示，正在了解中。

民進黨立委林楚茵在臉書發文指出，為了讓預登記民眾4月6日順利入帳，政府必須在前一個工作日（也就是今天）撥款給銀行，王道銀行預期今天會收到來自財政部的款項，可能該行預登記量不多，就「自行墊付」先把6000元發了。

她說，金融業講求誠信，也追求法遵，王道銀行此舉引發大眾混淆，還讓不少民眾以為是詐騙，為此讓財政部、數位部先後出面澄清。

林楚茵目前也是立法院財政委員會召集委員，她說，將要求財政部、財金公司與金管會要瞭解此事，並儘快釐清。（編輯：林興盟）1120331