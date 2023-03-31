普發現金6000元 8家公股行庫可望4/1起提前撥款

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全民普發現金新台幣6000元部分採取登記入帳、直接入帳的民眾，若金融帳戶是持有公股行庫，可望於清明連假期間，也就是4月1日至5日，陸續收到款項。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北31日電）財政部今天表示，全民普發現金新台幣6000元，部分採取登記入帳、直接入帳的民眾，若金融帳戶是持有公股行庫，可望於清明連假期間，也就是4月1日至5日，陸續收到款項。

全民普發6000元共有5種領取管道，包括登記入帳、ATM領取現金、郵局臨櫃領取、特定對象直接入帳與特定偏鄉造冊發放；大多數採取登記入帳、直接入帳、造冊發放的民眾，原預定於4月6日起陸續收到款項。

由於王道銀行代墊普發現金款項，率先於今天匯入民眾帳戶，引發外界關注；財政部官員透露，跨部會晚間開會協調，達成「能提早就提早」的共識。

至於有多少銀行可提前入帳，官員說，財政部、財金公司盤點中，主要是看各銀行的承辦數量以及能否配合，目前多數公股行庫可配合4月1日起陸續發放，讓民眾儘早收到6000元，也感謝行庫協助。（編輯：潘羿菁）1120331