普發現金6000元 八大行庫、中信銀台新永豐都入帳

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全民普發現金6000元，中信銀、台新和永豐等銀行1日陸續入帳，公股行庫也配合發放，許多民眾在連假第一天就收到款項。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉千綾、蘇思云、張璦台北1日電）全民普發現金6000元，中信銀、台新和永豐等銀行今天陸續入帳，公股行庫也配合今天起陸續發放，許多民眾在連假第一天就收到款項。

全民普發6000元共有5種領取管道，包括登記入帳、ATM領取現金、郵局臨櫃領取、特定對象直接入帳與特定偏鄉造冊發放；大多數採取登記入帳、直接入帳、造冊發放的民眾，原預定於4月6日起陸續收到款項。

王道銀行昨天代墊資金率先撥款，引發議論，財政部、數位部等召開跨部會會議，各家金融機構配合加速提前作業，許多銀行在連假期間陸續撥款入帳。

中信銀表示，各銀行可以視系統完備程度，今天起安排入帳，預計晚間6時前撥款完畢，屆時民眾可透過ATM或行動銀行查詢入帳情形。

台新表示，已完成登記客戶，預計今天傍晚5時前入帳完成。

公股行庫部分，八大行庫包括台灣銀行、第一銀行、合作金庫、兆豐銀行、華南銀行、彰化銀行、土地銀行、台企銀，均已陸續分批入帳。

永豐銀行表示，今天上午6時已完成首批普發6000元入帳作業。（編輯：黃瑞弘）1120401