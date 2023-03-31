普發6000元提前清明連假陸續發放 首波登記最慢4/6入帳

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財政部、數位部3月31日晚間表示，普發6000元首波登記的民眾最慢在4月6日入帳。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云、張璦台北31日電）王道銀行今天代墊資金率先普發現金6000元，引發議論，財政部、數位部晚間表示，各家金融機構配合加速提前作業，部分銀行會在連假期間提早陸續入帳，8家公股行庫多數配合4月1日起陸續發放，首波登記的民眾最慢在4月6日入帳。

全民普發6000元共有5種領取管道，包括登記入帳、ATM領取現金、郵局臨櫃領取、特定對象直接入帳與特定偏鄉造冊發放；大多數採取登記入帳、直接入帳、造冊發放的民眾，民眾原預定4月6日起陸續收到款項。

不過王道銀行今天代墊資金，率先普發現金給予客戶，王道銀行表示，為使客戶連假前提早領到現金，自行提前以銀行資金墊付發放給客戶，王道銀也對未遵守財金公司的規範致歉。根據資料，王道銀帳號已入帳約8000多筆。

官員表示，原本4月6日起陸續發放時程，是考慮清明連假因素，不過，跨部會晚間開會確認，達成「能提早就提早」的共識。

財政部、數位部晚間表示，為了讓登記入帳6000元可及早入帳，感謝各金融機構銀行鼎力協助，在連假期間也加速加班辦理數百萬民眾的登記入帳交易。

至於有多少銀行可以在連假期間匯入客戶帳戶，官員表示，財政部、財金公司尚在盤點中，主要是看各銀行的承辦數量以及能否配合，目前多數公股行庫可配合，在4月1日起陸續發放。

財政部、數位部強調，因登記各家金融機構的帳戶數量不一，以及連假期間銀行人力調度與系統處理量能的差異，各金融機構入帳時間可能有所不同，部分金融機構會在連假期間提早陸續入帳，基本上首波登記民眾最慢在4月6日入帳。

財政部、數位部也指出，王道銀今天自行先墊款入帳6000元，屬於特例，並非政府及財金公司與本次專案的各金融機構銀行議定的處理方式，王道銀行也已對外致歉。

財政部、數位部表示，民眾如果想確認6000元是否成功入帳，可以先刷存摺、上網銀查看。若為實體存摺，在摘要或備註處會有「行政院發」的字樣。

若是行動銀行、網路銀行帳戶，在摘要或備註處，會有「行政院發」、「全民共享發現金」或「全民共享普發現金」等字樣。

若民眾發現沒有入帳，想知道登記狀態的話，民眾可以到官網https://6000.gov.tw「查詢登記結果」。若因帳號資料有誤、或入帳失敗，結果顯示「請重新申請」的話，民眾直接重新再進行入帳登記即可。

民眾如果在4月6日之後線上登記，確認資料無誤，會在登記後2個工作日入帳。

財政部說明，近期部分媒體提到3月31日為最後登記日，並非屬實，「全民共享普發現金」登記入帳作業自3月22日開放登記，可以登記到今年10月31日止，登記期間長達7個多月，時間很充裕，24小時都可上網登記，民眾可以多加利用。

根據財政部與數位部資料，截至今天晚間9時為止，普發現金6000元已經有超過710萬人完成登記。（編輯：潘羿菁）1120331