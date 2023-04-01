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普發現金6000元 鄭文燦：4/1有11家銀行入帳

2023/4/1 15:11（4/1 15:14 更新）
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（中央社記者蘇木春台中1日電）全民普發現金新台幣6000元，行政院副院長鄭文燦今天證實，公股八大行庫與3間民營銀行共11家銀行，今天會撥款入帳，讓許多民眾在連假首日就收到款項，郵局則是明天撥款入帳。

全民普發6000元共有5種領取管道，包括登記入帳、ATM領取現金、郵局臨櫃領取、特定對象直接入帳與特定偏鄉造冊發放；大多數採取登記入帳、直接入帳、造冊發放的民眾，原預定於4月6日起陸續收到款項。

針對全民普發6000元的情形，鄭文燦今天到台中出席活動接受媒體聯訪時表示，目前普發6000元現金，網路登記大概超過700萬人，原本是在3月31日財金資訊公司會把款項撥到各銀行，各銀行因為預留作業時間，最晚是4月6日開始陸續撥付到民眾登記的帳號。

鄭文燦說，因為現在銀行的資訊系統成熟度很高，所以公股八大行庫今天撥款入帳，郵局明天撥款入帳，民營銀行也有3家宣布今天撥款入帳。

至於昨天撥款入帳的王道銀行，鄭文燦指出，主要原因是墊款，且登記比較少，大概8000多名，墊款只有4900萬元，王道銀行也做了致歉聲明，不過4月1日撥款入帳，這個部分是各銀行自主決定的。（編輯：謝雅竹）1120401

#普發6000
#鄭文燦
#公股八大行庫
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