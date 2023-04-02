普發現金6000元登記入帳失敗 數位部授3招因應

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數位部表示，連假期間有逾1000萬人普發現金款將透過金融機構入帳，請尚未收到的民眾耐心稍等；若入帳失敗，仍可透過重新登記等3種做法，順利領取6000元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北2日電）全民普發新台幣6000元，首波登記民眾陸續收到入帳通知。數位部表示，連假期間有逾1000萬人普發現金款將透過金融機構入帳，請尚未收到的民眾耐心稍等；若入帳失敗，仍可透過重新登記等3種做法，順利領取6000元。

數位部今天於臉書（Facebook）發文表示，連假這幾天已有許多人收到6000元入帳通知，感謝中華郵政與農漁會大力協助，與各金融機構一起在連假期間加班，加速辦理入帳交易；不過，1988客服及數位部陸續接到民眾詢問已經完成登記為何尚未入帳，或直接入帳族群為何尚未收到入帳通知等。

數位部說明，連假期間有超過1000萬人的6000元交易要透過金融機構入帳，請耐心稍等，各金融機構將陸續入帳；直接入帳及首波登記入帳民眾，只要資料帳號無誤，會陸續在4月6日至10日期間完成入帳。

若沒有收到入帳通知，民眾可以至「https://6000.gov.tw」官網查詢登記資料的核驗結果。

數位部表示，官網查詢若顯示「已完成登記，帳號核驗中」及「登記完成，將於近日入帳」，意味領取資格已檢核完成，帳號資料送銀行核驗及入帳處理中。

因適逢連假，請民眾耐心等待銀行完成帳號核驗，無誤就會進行撥款，銀行將陸續於4月6日至10日完成撥款入帳程序。

若官網查詢出現「入帳失敗」或「帳號核驗失敗」等字樣，數位部呼籲民眾別緊張、可以3招因應：

第一，重新登記，確認個人資料與帳戶資料正確，或可試試改用同一人名下其他銀行帳戶。

第二，4月10日起民眾可至ATM領取現金。

第三，4月17日起民眾可至郵局臨櫃領現。

數位部表示，普發現金有5種領取管道，所有管道都開放至10月31日，不用趕都領得到。

5種領取管道中，僅「登記入帳」要先上網登記，若民眾要使用ATM領取現金、郵局臨櫃領取現金，以及為特定對象直接入帳或特定偏鄉造冊發放，都不需要上網登記。

數位部呼籲民眾慎防詐騙，若想瞭解更多可上「https://6000.gov.tw」查詢，或致電1988免付費專線詢問；慎防來路不明的網站與訊息，若疑似詐騙，可撥打165反詐騙專線查證。

台新銀行、中信銀行、永豐銀行、玉山銀行、8大公股行庫及LINE Bank等已在連假首日火速完成首波登記民眾撥款，渣打銀行今天跟進完成撥款，首批登記客戶可透過刷存摺或查詢行動銀行、網路銀行確認，摘要或備註將顯示「行政院發」；新光銀行預計今天中午前全數入帳。（編輯：楊蘭軒）1120402