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普發現金來了 學者：消費國旅雙管齊下拚內需

2023/4/4 09:43（4/4 10:39 更新）
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圖為小琉球出遊人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北4日電）政府普發現金新台幣6000元陸續入袋，外界期待能達到刺激消費的效果，不過學者建議，政府應鼓勵商家響應加碼活動，同時對國旅祭出補貼，雙管齊下，才能在景氣放緩之際，靠內需撐起經濟成長動能。

2023年在通膨與出口衰退的雙重打擊之下，台灣經濟成長落入「保2」危機，主計總處與國內智庫均指出，今年經濟要靠內需支撐。

主計總處表示，隨著疫情管制措施陸續鬆綁，民生經濟活動漸回常軌，加上邊境解封、就業市場持續改善，均可增添消費動能；此外，政府普發現金的政策效果可望進一步推升國內生產毛額（GDP）。

不過主計長朱澤民坦言，民眾拿到現金後，有些人會把錢存起來，有些會出國，或是買國外化妝品商品，這些都會影響政策效果，抑制對經濟成長的貢獻。

也因此，中央大學經濟系教授吳大任提出2建議，他表示，政府拚內需應雙管齊下，一是鼓勵商家響應，推出加碼及促銷活動，激發買氣。

「前一兩次振興消費券，我覺得執行方式不錯」，吳大任認為，先前商家熱烈響應振興券，營造出濃厚消費氛圍，有一定效果；既然發放現金替代效果較高，政府更要妥善規劃、祭出配套方案，才能讓政策效益最大化。

吳大任指出，全球處在升息循環的環境，除了景氣放緩，國內外民眾也多受升息影響，家庭支出膨脹，消費能力下降；儘管台灣打開國門迎接外國觀光客，來台旅客人數一定會增加，「但不要放太大期望」。

吳大任因此表示，外國旅客來台的效益沒辦法太樂觀，國內方面，台灣民眾又喜歡出國旅遊，消費沒辦法留在國內，如果政府能夠推出獎勵國旅等措施或是補貼，可以刺激消費，也對提振經濟有幫助，是可以思考的執行方向。

清華大學科技管理學院榮譽教授梁國源則指出，台灣今年景氣不好的原因在於全球需求萎縮，淨外需非常低迷，因此轉而冀望內需；但大環境不佳、可支配所得成長有限的情況下，很難期待消費動能顯著提升。

梁國源表示，普發現金是一次性的政策、金額也不算太大，對消費多少有幫助，但沒辦法扭轉景氣低迷的頹勢；他建議政府重心應放在改善投資環境、解決五缺問題，不只有助於提升未來生產力，也能夠增加競爭力，讓經濟體質更強壯。（編輯：潘羿菁）1120404

#吳大任
#梁國源
#台灣
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