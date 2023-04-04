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儲蓄率探3年新低藏玄機 疫後消費潮可能不如預期

2023/4/4 09:43（4/4 10:06 更新）
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清明連假第3天溫暖晴朗，新北市深坑老街午後擠滿遊客。中央社記者鄭清元攝 112年4月3日
清明連假第3天溫暖晴朗，新北市深坑老街午後擠滿遊客。中央社記者鄭清元攝 112年4月3日
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（中央社記者潘姿羽台北4日電）主計總處預測今年儲蓄率下滑至39.51%，創3年新低，外界解讀，疫後新生活展開，閒錢將挹注消費投資2支柱，不過官員認為，經濟陷入保2挑戰賽，加上消費不一定留在國內，疫後消費潮正面助益有限，憂心僅是儲蓄規模下降所致。

主計總處2月底發布的最新經濟預測，考量全球經濟放緩、需求驟減，重挫台灣出口表現，下修2023年台灣經濟成長率至2.12%；在此同時，主計總處公布的2023年儲蓄率也跌破4成、下滑至39.51%，為2021年以來最低水準。

依照國民所得定義，國民儲蓄毛額可簡單理解為國內生產毛額（GDP）減掉消費；而國民儲蓄毛額扣掉國內投資毛額的差額，便是當年度的「超額儲蓄」，可反映資金閒置狀況。

也就是說，當企業有錢不投資、家庭有錢不消費，儲蓄就會升高，換言之，儲蓄率過高對國家而言並非好事。

而隨著COVID-19疫情的疾病嚴重程度下降，中央流行疫情指揮中心陸續鬆綁管制措施，去年10月13日邊境解封，今年3月20日輕症免隔離新制後，口罩禁令也持續放寬，均有利於消費動能回升。

外界期待疫後消費潮可成為驅動經濟成長的引擎，不過主計總處官員指出，今年儲蓄率降至3年新低，與經濟放緩、消費沒留在國內等因素有關，不宜正面解讀。

首先，儲蓄與經濟成長有直接關聯，以疫情期間為例，全球數位商機大爆發，台灣挾帶資通訊、半導體等產業優勢，出口大鳴大放，2021年經濟成長率直衝6.53%，創11年新高，當年度儲蓄率也飆破4成、達42.91%，創下歷史新高紀錄。

主計總處官員指出，從前幾年的情況可以看出，儲蓄規模大增是因景氣太熱絡、經常帳順差擴大所致；今年情況則相反，出口陷入衰退，約制經濟成長動能，儲蓄規模也跟著縮水。

儘管邊境解封可刺激消費，主計總處官員坦言「通常我們出去玩，比人家來玩得多」，消費變多、卻沒有留在國內，導致今年儲蓄規模下降。

主計總處官員說明，台灣人喜歡出國旅行，又被疫情悶了2年多，國門一開放，可以看到很多人馬上出國遊玩，只是國人在境外消費無助於台灣GDP增加；雖然不少外國觀光客入境旅遊，提振消費能量，但應該還是出去比較多。

另外，政府普發現金新台幣6000元即將入帳，從民眾登記的踴躍程度可看出，大家都很期待這「天外飛來一筆」的現金。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，景氣復甦過程中，一塊小石頭或許會像滾雪球一樣，愈滾愈大；在物價上漲、實質購買力受影響之際，政府普發現金6000元可以發揮一些效果，又逢防疫解封、景氣好轉的題材，6000元的小石頭丟下來，對第2季、第3季經濟表現應該會有些幫助。

然而，主計總處不敢太樂觀，官員表示，發放現金有提振消費的效果，但相較過去發放振興券等作法，現金可能被儲蓄或是替代掉，因此效果有多大，得持續觀察。

主計總處官員表示，外需疲弱之下，今年經濟成長得仰賴內需，近期有邊境解封、管制鬆綁等有利消費的題材，但民眾還是要盡量把消費留在國內、購買國貨，才能貢獻經濟成長。（編輯：潘羿菁）1120404

#主計總處
#台灣
#孫明德
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