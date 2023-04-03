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清明將至 台南傳統市場特色潤餅報你知

2023/4/3 12:40
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（中央社記者楊思瑞台南3日電）清明節有吃潤餅習俗，在處處美食的台南，潤餅除基本的炒肉絲、花生粉，還有皇帝豆、麵條等再淋上獨門醬汁，一卷色香味俱全的潤餅就出爐啦。

清明節將至，除了掃墓祭祖，也是傳統24節氣中的「寒食節」，寒食節又稱禁火節，這天禁止生火煮飯，所以需要事先準備好食材如用餅皮包好事先準備材料，俗稱「寒食」，因為與清明節與寒食節相近，也有了清明節吃潤餅習俗流傳。

現今更因不同地區氣節、氣候、當季時令原料而產生豐富多元特色潤餅。台南傳統市場的古都文化保留具特色潤餅美食，盤點112年最新出爐名單，有23處市場有販售潤餅，13處市場有單販售潤餅皮。

台南市政府經濟發展局今天新聞稿表示，台南知名特色潤餅，如東菜市場「阿真春捲」有以菠菜、火龍果製成的獨特彩色餅皮；麻豆市五市場「潤餅王」有獨門以蒜頭、豆腐乳調製醬汁；還有季節期間限定推出的東菜市場「蘇家鱔魚」的隱藏版潤餅，以烏魚子鮮蝦潤餅等，保留傳統好味道更加入創新手藝。

經發局長林榮川說，除潤餅外，清明節應景食材更少不了紅龜粿以及草仔粿。據說清明節吃紅龜粿、草仔粿，能保佑家族繁榮和長壽，如麻豆市五市場「雲記美食」以純米製作並採用鼠麴草汁液揉捏而成的草仔粿。

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另外，玉井市場「阿清古早味」，有堅持手工製作、軟Q味美的紅龜粿，甚至首創「煎紅龜」新吃法，比蒸的紅龜多了香氣與口感；保安市場「阿華粿鋪」手工現作紅龜粿，口感綿密具有層次；歸仁市場排隊美食無名草仔粿，只有假日才有。

經發局市場處提醒民眾，連假返鄉掃墓祭祖前後不妨來一場美食之旅。各市場清明節美食訊息，可至市場處官網https://reurl.cc/1e808W查詢，美食驚喜絕對能滿足味蕾。（編輯：孫承武）1020403

#台南市
#林榮川
#經發局長
林榮川
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