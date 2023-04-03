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高齡族群勞參率低 勞動部：與儲蓄習慣有關

2023/4/3 18:46
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（中央社記者曾以寧台北3日電）行政院主計總處調查，台灣65歲以上民眾勞動力參與率大幅低於南韓、日本、美國等國。勞動部指出，高齡者退出職場需要經濟能力支持，推測是儲蓄習慣普遍，較無再工作的需求。

根據主計總處統計，2021年台灣各年齡層勞動力參與率，在25到39歲間約有9成，為各年齡層中最高峰；40歲到49歲間維持在8成5左右；但是在50到54歲降至75.4%，55到59歲再減至58.9%，60到64歲掉到38.6%。

65歲以上勞參率則僅9.2%；與日本（25.6%）、美國（18.9%）、南韓（36.3%）相較，低許多；與德國（7.5%）、英國（10.5%）、丹麥（9.2%）較接近。

勞動部統計處長梅家瑗今天接受中央社記者採訪表示，若高齡民眾有工作意願卻遭職場排除在外，無法尋得適合工作，應該會看到高齡族群的失業率飆高，但是並未觀察到此現象，因此表示台灣高齡族群確實工作意願較低，多數應是「退出職場後就不想再做了」。

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梅家瑗指出，不論是轉向照顧家庭，或是因社會風氣不想再工作，退出職場都需要有經濟能力支持，確保退休生活無虞。但台灣也不是社會福利國家，因此推測，比較可能是因為民眾普遍有儲蓄習慣，在工作期間就用心存錢，因此在年紀大了，因退休或資遣等各種原因離開職場後，就不會再特意重新找工作。

梅家瑗說，「這不一定是壞現象」，不過因為目前各產業面臨缺工情況，所以還是會希望增加促進銀髮族就業，中高齡者及高齡者就業促進法已在2年多前上路，透過各項獎勵、補助措施，鼓勵雇主讓銀髮族群繼續留在職場。（編輯：李亨山）1120403

#梅家瑗
#勞動部
#台灣
梅家瑗
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