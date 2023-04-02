普發現金拚加速 35間金融機構陸續發放

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（中央社記者張璦台北2日電）普發現金6000元拚加速發放，財政部今天表示，截至目前郵局、8大公股行庫、25間民營銀行以及高雄銀行，共35間金融機構已陸續進行發放。

財政部表示，感謝金融機構、農漁會及信合社，在清明連假期間加班加速辦理入帳交易，已有許多民眾收到6000元；尚未收到的民眾，只要相關資料無誤，金融機構將陸續入帳。

財政部指出，直接入帳民眾及3月30日前採登記入帳民眾，共超過1000萬人的交易，需透過金融機構入帳，只要身分證字號及帳號等相關資料經核驗無誤，4月6日前就會收到6000元，但仍視各金融機構人力及系統處理量能而定。

至於3月31日至4月5日間登記入帳的民眾，因適逢清明連假非營業日，將於4月10日前入帳。4月6日以後登記則會在登記後2個營業日入帳。

財政部提醒，已登記但尚未收到6000元的民眾，可上「https://6000.gov.tw」官網查詢登記結果了解入帳進度。

查詢結果如果出現「已完成登記，帳號核驗中」及「登記完成，將於近日入帳」表示領取資格已檢核完成，帳號資料送銀行核驗及入帳處理中。

由於適逢連假，請民眾耐心等待銀行會於營業日完成帳號核驗，無誤就會進行撥款。

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如果查詢出現 「入帳失敗 」或 「帳號核驗失敗」，民眾也不必緊張，可以再重新登記，提醒確認個人資料與帳戶資料正確，或可改用同一人名下其他銀行帳號。

財政部表示，4月10日起，民眾也可至貼有全民共享普發現金識別貼紙的ATM領取現金；4月17日起，可至郵局儲匯櫃檯領取，所有管道都開放至10月31日止。今年10月1日至12月31日止在國內出生的新生兒，則可在民國113年1月31日前至郵局領取。（編輯：蘇志宗）1120402