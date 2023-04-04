父母看過來 財政部傳授撇步領6千元慶祝兒童節

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）4月4日兒童節，財政部提醒父母與孩子歡度時光之餘，別忘了普發現金政策中，孩童一樣也有新台幣6000元可領，父母可透過登記入帳、ATM領現、郵局領現3種方式領取。

財政部今天於臉書發文提醒，全民共享普發現金政策將送給每個孩子6000元，孩子符合領取資格都能領；特別整理3種領取方式，讓父母輕鬆看懂。

最熱門的登記入帳部分，財政部說明，如果是未滿13歲的孩童，可由父母或監護人代領，連假期間，照樣24小時開放上網登記；登記時，須輸入家長的身分證字號及金融機構帳號、孩子的健保卡號。

財政部補充，13歲以上孩童如果有帳戶，同樣可選擇登記入帳，幫孩子登記。

民眾登記後，可至官網首頁「查詢登記結果」，核驗成功將於登記後2個營業日入帳。

另外兩種方式則是4月10日開放ATM領現，4月17日開放郵局領現。財政部提醒，想選這2種方式的爸媽，記得備妥相關證件再前往。

此外，為了照顧更多孕產家庭及孩子，今年10月1日至12月31日國內出生並領有出生證明的新生兒也能領，明年1月31日前，可到郵局領現。

金管會也祝福全國的小朋友兒童節快樂，同時提醒家長別忘了適時檢視並補足家中孩童的保險保障缺口，送上獨特的兒童節禮物。

金管會表示，小朋友可能因意外傷害或疾病造成住院或手術等醫療保障需求，家長可透過投保傷害醫療保險及健康保險等商品作為因應。

許多家長喜愛規劃親子戶外活動，金管會指出，民眾在規劃相關行程時，也可為小朋友事先規劃投保旅行相關保險。（編輯：潘羿菁）1120404