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普發現金6000元逾1060萬筆陸續入帳 10日開放ATM領現

2023/4/5 13:46（4/5 14:14 更新）
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普發新台幣6000元共5種領取方式，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、特定偏鄉造冊。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡、蘇思云台北5日電）全民普發現金6000元成連假小確幸，數位部統計，目前首波登記加上直接入帳的送出交易筆數已逾1060萬筆，將在10日前陸續入帳；10日則開放ATM領現，只要認明普發現金識別貼紙機台，任一家提款卡都可領現。

全民普發6000元共有5種領取管道，包括登記入帳、ATM領取現金、郵局臨櫃領取、特定對象直接入帳與特定偏鄉造冊發放。

大多數採取登記入帳、直接入帳、造冊發放的民眾，將在連假期間到4月10日間陸續入帳。

王道銀行3月31日撥款6000元後，連假期間八大公股銀行和郵局、中信、台新、永豐、玉山、聯邦、遠東銀、元大銀、台中銀、凱基銀、樂天銀、LINE Bank、國泰、富邦等多家金融機構皆已陸續針對首波登記民眾撥款。

數位部表示，目前6000元首波登記加上直接入帳的送出交易筆數已經超過1060餘萬筆，感謝各金融機構、中華郵政、農漁會協助連假期間到4月10日間陸續撥款，不過，可能由於部分民眾帳戶是警示帳戶、帳戶結清或輸入資料錯誤等，導致沒能撥款成功的狀況。

數位部指出，若是連假期間登記民眾，會在6日至10日陸續入帳，6日後登記，則會在登記後2個工作日入帳指定帳戶；民眾如果發現入帳失敗，可以重新到官網https://6000.gov.tw登記，或是之後到ATM與郵局臨櫃領取。

緊接著ATM領取現金將在10日開放，任何一家提款卡都可以領現，由政府吸收手續費，但須認明普發現金識別貼紙機台，開放ATM有台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、國泰、兆豐、台企、玉山、台新、中信、郵局、永豐、元大等共15家。

本人領取須輸入身分證字號和健保卡號，父母、監護人其中1人可以替未滿13歲的子女代領。

17日起全國郵局儲匯櫃檯營業時段開放領現，須攜帶健保卡，若無健保卡可攜帶身分證或居留證正本；任何人都可以協助代領，只須攜帶代領對象健保卡和受託人身分證明文件。（編輯：楊凱翔）1120405

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