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普發6000元LINE Bank玉山銀已入帳 郵局4/2撥款

2023/4/1 17:48（4/1 18:04 更新）
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LINE Bank 1日完成普發6000元首批登記用戶入帳。（中央社檔案照片）
LINE Bank 1日完成普發6000元首批登記用戶入帳。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北1日電）全民普發現金新台幣6000元，許多民眾在清明連假首日已收到6000元入帳；LINE Bank今天完成首批登記用戶入帳，公股八大行庫與中信銀、台新、永豐和玉山銀等民營銀行，也陸續完成撥款。

全民普發6000元共5種領取管道，包括登記入帳、ATM領取現金、郵局臨櫃領取、特定對象直接入帳與特定偏鄉造冊發放；大多數採取登記入帳、直接入帳、造冊發放的民眾，原預定4月6日起陸續收到款項。

行政院副院長鄭文燦今天表示，目前普發6000元現金，網路登記大概超過700萬人，公股八大行庫今天撥款入帳，郵局明天撥款入帳。

純網銀方面，LINE Bank表示，首批（登記日3月22日至30日）6000元入帳作業，已於今天下午1時完成。

民營銀行部分，中信銀、台新、永豐、玉山銀、台中銀行和凱基銀行今天陸續撥款入帳。玉山銀行表示，資訊系統於今天凌晨開始自動撥款，20分鐘內完成所有顧客入帳事宜。

台新銀行說明，3月30日前（含當日）完成登記入帳的台新客戶，預計今天下午5時前完成入帳；3月30日後完成登記入帳的客戶，款項預計在登記後2個營業日入帳。

國泰世華銀行表示，將於4月3日零時起進行撥款作業，預計於當日中午前撥款完畢，民眾屆時可透過CUBE App、CUBE網銀及政府的普發6000元網頁查詢入帳情形。

新光銀行指出，3月30日前（含當日）登記新光銀入帳普發現金的客戶，預計可於明天中午前入帳。台北富邦銀行表示，凡於3月22日至3月30日登記北富銀入帳普發現金6000元者，將統一於4月4日入帳。（編輯：林克倫）1130401

#玉山銀行
#台新銀行
#LINE Bank
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