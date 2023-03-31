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普發現金6000元先撥款 王道銀行致歉：未遵守規範

2023/3/31 16:29（3/31 16:53 更新）
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王道銀行31日先撥款發給用戶普發的6000元。王道銀下午發布聲明指出，未遵守財金公司規範，純屬王道銀個別事件，造成相關疑惑及困擾，特此致歉。（中央社檔案照片）
王道銀行31日先撥款發給用戶普發的6000元。王道銀下午發布聲明指出，未遵守財金公司規範，純屬王道銀個別事件，造成相關疑惑及困擾，特此致歉。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北31日電）王道銀行今天先行將普發現金6000元款項撥入客戶帳戶，引發議論。王道銀下午發布聲明指出，為使客戶連假前提早領到現金，自行提前先以銀行資金墊付發放，未遵守財金公司規範，純屬王道銀個別事件，造成相關疑惑及困擾，特此致歉。

全民普發新台幣6000元，有採取登記入帳的民眾今天午間在社群平台貼出帳戶截圖表示，已經收到現金6000元，登記帳號為王道銀。

王道銀下午發聲明指出，財金公司提供的交易入帳日為112年4月6日，依金融體系交易通則，今天下午3時30分後的自動化交易會記入4月6日帳款；不過，因王道銀客戶數較少，為使客戶連假前提早領到現金，自行提前先以銀行資金墊付發放給客戶。

王道銀表示，未遵守先前財金公司的規範，純屬王道銀個別事件，造成相關疑惑及困擾，特此致歉。

全民普發6000元共有5種領取管道，包括登記入帳、ATM領取現金、郵局臨櫃領取、特定對象直接入帳與特定偏鄉造冊發放；大多數採取登記入帳、直接入帳、造冊發放的民眾，民眾預定於4月6日起陸續收到款項。（編輯：潘羿菁）1120331

#王道銀
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