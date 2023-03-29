普發6000登記入帳10/31截止 財部：假日也可登記

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（中央社記者謝方娪台北29日電）針對全民普發新台幣6000元，財政部今天表示，登記入帳作業自3月22日開放，可登記至10月31日止，時間充裕，且假日也可辦理登記。

財政部今天透過新聞稿說明，普發現金登記入帳作業至今年10月31日止，時間相當充裕，若遇到假日，例如清明連假等，也可辦理登記；普發現金官網（https://6000.gov.tw）自3月28日起開放查詢登記結果。

財政部指出，4月5日前辦理登記入帳的民眾，款項將於4月6日開始陸續入帳，並將優先撥付4月5日前已辦理登記民眾的款項；4月6日以後辦理登記入帳的民眾，款項原則在2個工作日內入帳。

財政部進一步說明，截至3月29日中午採登記入帳的民眾已逾650萬人，登記入帳免出門，且24小時均可上網登記，清明連假期間，民眾可利用假期上網登記，省時省力、安全方便地快速領取現金。

財政部提醒，民眾辦理登記入帳作業若有疑問，可撥打1988客服專線詢問，或至普發現金官網首頁右方點選「線上客服」，有智能客服及轉接專人文字客服等服務。

財政部重申，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳，民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。

民眾若遇可疑網站或訊息，可立即撥打165反詐騙專線，共同防堵詐騙事件。（編輯：楊蘭軒）1120329