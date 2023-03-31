王道銀行搶頭香先墊款 普發現金6000元今天入帳

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王道銀行31日先撥款發給用戶普發的6000元。（王道銀行提供）

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（中央社記者蘇思云台北31日電）全民普發新台幣6000元，有網友今天貼出帳戶截圖，透露已經收到現金6000元。王道銀行今天已經先撥款發給用戶，由於金融機構多配合加速，部分銀行用戶可能連假期間也會陸續收到6000元入帳。

相關人士對中央社記者表示，王道銀行因為有自行先墊款，所以在今天中午已先撥款發給用戶，相關單位正要求王道銀對外說明該銀行與其他銀行不一致的特殊作法。目前已經溝通各銀行加速辦理，各金融機構多配合加速，所以連假期間到4月6日上班日，部分銀行用戶可能連假期間也會陸續收到6000元入帳。

全民普發6000元共5種領取管道，包括登記入帳、ATM領取現金、郵局臨櫃領取、特定對象直接入帳與特定偏鄉造冊發放。不過，有網友今天發文提到已經收到6000元，引發關注。（編輯：林淑媛）1120331