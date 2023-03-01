逾7成台灣企業領袖看壞今年全球景氣 10年來最悲觀

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（中央社記者張璦台北1日電）資誠今天發布調查指出，77%台灣企業領袖認為全球景氣處在衰退威脅，較2022年的14%大增63個百分點，創2012年調查以來新高，同時，各產業普遍看壞今年景氣，尤其工業製造與汽車產業更高達9成。

資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）今天發布「2023台灣企業領袖調查報告：以變應變，逆轉而上」，綜合台灣216名企業領袖意見（量化問卷調查），與PwC針對全球105個地區、共4410名領袖的意見調查，調查執行期間為2022年10月至11月。

資誠指出，據調查，台灣以及全球企業領袖一致認為，企業未來一年將受到總體經濟不穩定性、通貨膨脹、地緣政治衝突的威脅。

資誠指出，77%台灣企業領袖認為，全球景氣面臨衰退威脅，較2022年的14%大增63個百分點，創下自2012年調查以來新高紀錄；認為景氣將提升的企業領袖僅占18%，較2022年的79%大幅滑落。

進一步觀察個別產業，資誠表示，健康產業對未來一年全球經濟看法兩極，53%台灣企業領袖持樂觀態度，47%較為悲觀。

同時，調查顯示，76%的科技、媒體與電信產業領袖，認為全球經濟成長率將衰退；78%消費民生產業領袖悲觀看待今年景氣；金融服務產業悲觀比重為71%；能源及公共資源產業方面、悲觀者占86%，工業製造與汽車產業則高達9成。

資誠表示，73%全球企業領袖認為全球景氣將衰退，但對區域性經濟並非完全持負面看法，比如超過6成中國企業領袖認為，中國經濟將提升；同時，近6成印度企業領袖對印度景氣相當有信心，主因是龐大人口帶來的消費力與生產力潛能。

此外，資誠指出，2018年美中貿易戰後，越來越多台商將供應鏈移轉至越南，使越南從2019年至2022年對台灣企業的重要性持續上升。

不過，今年調查顯示，台商在越南布局漸趨成熟，除美中兩國，轉而將眼光關注於其他市場，例如科技、媒體與電信業更關注日本、德國和韓國，健康產業更重視馬來西亞、日本。（編輯：潘羿菁）1120301