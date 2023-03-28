更多編輯台推薦新聞：
中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數
文化

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙
文化

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
全民共享發現金
新聞專題
全民共享發現金4/138
首頁 / 地方

配合普發6000元 北市辦活動抽百萬現金

2023/3/28 14:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北28日電）台北市配合中央普發6000元現金，將推出振興6000元消費抽獎活動，最大獎是現金百萬元。市長蔣萬安今天說，希望大家都來台北市消費，預計週四上午說明配套。

蔣萬安今天上午出席市政會議前被媒體堵訪，問及中央普發現金，北市是否加碼。蔣萬安表示，希望大家都來北市消費，一定配合中央政策振興經濟，週四上午會開記者會完整說明。

台北市產業發展局則表示，中央將發放現金6000元，北市府對此已準備相關振興消費抽獎方案，推出振興6000元消費抽獎活動。

產發局表示，民眾從4月1日起至5月31日，只要在北市店家單筆消費滿新台幣200元，憑消費發票或收據至活動官網或透過台北通會員登錄就有一次抽獎機會，單筆上限最多可抽100次，像消費2萬元有100次抽獎機會且不限登錄張數，期間至指定特約店家消費可享相關折扣和優惠。

產發局說，參與抽獎的民眾有機會抽到百萬元名車及最大獎是現金百萬元。

產發局表示，振興消費抽獎活動官網預計4月中旬可上線，民眾只要加入活動能日日抽、週週抽、月月抽還有總抽獎，詳細方案將由市長蔣萬安在30日對外說明。（編輯：蕭博文）1120328

#蔣萬安
#台北市
#產發局
蔣萬安
蔣萬安滿意度六都墊底 陳時中：無行政經驗難免議員批青委會形同虛設 北市府：已排29日開會
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
普發現金客服導入AI 陳建仁：數位化國家的展現