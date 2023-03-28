配合普發6000元 北市辦活動抽百萬現金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北28日電）台北市配合中央普發6000元現金，將推出振興6000元消費抽獎活動，最大獎是現金百萬元。市長蔣萬安今天說，希望大家都來台北市消費，預計週四上午說明配套。

蔣萬安今天上午出席市政會議前被媒體堵訪，問及中央普發現金，北市是否加碼。蔣萬安表示，希望大家都來北市消費，一定配合中央政策振興經濟，週四上午會開記者會完整說明。

台北市產業發展局則表示，中央將發放現金6000元，北市府對此已準備相關振興消費抽獎方案，推出振興6000元消費抽獎活動。

產發局表示，民眾從4月1日起至5月31日，只要在北市店家單筆消費滿新台幣200元，憑消費發票或收據至活動官網或透過台北通會員登錄就有一次抽獎機會，單筆上限最多可抽100次，像消費2萬元有100次抽獎機會且不限登錄張數，期間至指定特約店家消費可享相關折扣和優惠。

產發局說，參與抽獎的民眾有機會抽到百萬元名車及最大獎是現金百萬元。

產發局表示，振興消費抽獎活動官網預計4月中旬可上線，民眾只要加入活動能日日抽、週週抽、月月抽還有總抽獎，詳細方案將由市長蔣萬安在30日對外說明。（編輯：蕭博文）1120328