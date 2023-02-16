房貸補貼方案出爐 符合條件一次拿3萬、55萬戶受惠

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（中央社記者陳俊華台北16日電）行政院會今天通過內政部提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」草案，針對僅有1筆自用住宅貸款、家戶所得合計新台幣120萬元以下，且原始核貸金額台北市850萬元以下者，一次撥付3萬元。

行政院發言人陳宗彥轉述，行政院長陳建仁說，為因應3年多來疫情升息壓力，對中產階級帶來壓力、衝擊，政府規劃房貸補貼方案，提供每戶一次性3萬元支持，預估減輕55萬房貸戶負擔。

行政院上午舉行院會，由內政部報告「落實居住正義政策精進方案」。

（中央社製圖）

根據內政部提供的資料顯示，「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」草案部分，疫情期間很多民眾生活都受影響，面對民眾的辛苦，政府嚴肅認真地在面對，後疫情時代，有一群廣大的中低薪房貸族，跟租屋族一樣需要政府的幫忙，以減輕生活負擔。

內政部說，針對一定年收入以下，原始貸款總額一定金額以下的中低薪房貸族，對象是已經有貸款的人，而不是未來要買房子的人。資格基準日是民國112年2月28日，撥付方式為申請核定後一次撥付，每戶新台幣3萬元。

內政部指出，資格部分，僅有1筆自用性質購置住宅貸款、名下持有房屋1戶以內、110年家戶所得合計於120萬元以內；原始核貸金額台北市850萬元（總價約1200萬元）以下，其他縣市為700萬元（總價約1000萬元）以下。（編輯：郭無患）1120216