更多編輯台推薦新聞：
「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身
娛樂

「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝
政治

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真
國際

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
疫後就學貸款補助 符合條件將協助償還1年本息
首頁 / 政治

房貸補貼方案出爐 符合條件一次拿3萬、55萬戶受惠

2023/2/16 11:28（2/16 13:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院會16日通過內政部提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」草案，符合資格者一次拿3萬元。圖為高雄市建物景觀。（中央社檔案照片）
行政院會16日通過內政部提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」草案，符合資格者一次拿3萬元。圖為高雄市建物景觀。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北16日電）行政院會今天通過內政部提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」草案，針對僅有1筆自用住宅貸款、家戶所得合計新台幣120萬元以下，且原始核貸金額台北市850萬元以下者，一次撥付3萬元。

行政院發言人陳宗彥轉述，行政院長陳建仁說，為因應3年多來疫情升息壓力，對中產階級帶來壓力、衝擊，政府規劃房貸補貼方案，提供每戶一次性3萬元支持，預估減輕55萬房貸戶負擔。

行政院上午舉行院會，由內政部報告「落實居住正義政策精進方案」。

（中央社製圖）
（中央社製圖）

根據內政部提供的資料顯示，「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」草案部分，疫情期間很多民眾生活都受影響，面對民眾的辛苦，政府嚴肅認真地在面對，後疫情時代，有一群廣大的中低薪房貸族，跟租屋族一樣需要政府的幫忙，以減輕生活負擔。

內政部說，針對一定年收入以下，原始貸款總額一定金額以下的中低薪房貸族，對象是已經有貸款的人，而不是未來要買房子的人。資格基準日是民國112年2月28日，撥付方式為申請核定後一次撥付，每戶新台幣3萬元。

內政部指出，資格部分，僅有1筆自用性質購置住宅貸款、名下持有房屋1戶以內、110年家戶所得合計於120萬元以內；原始核貸金額台北市850萬元（總價約1200萬元）以下，其他縣市為700萬元（總價約1000萬元）以下。（編輯：郭無患）1120216

#房貸補貼
#房貸
延伸閱讀
平均地權條例三讀 整頓房市4大現象一次看政院：房貸補貼有條件限制非普發 不會助長炒房利空出盡？專家：4大關鍵指標估今年房市仍冷風陣陣房仲：雙北短期交易平均獲利逾180萬 中和炒最兇
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族