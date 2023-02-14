房仲：雙北短期交易平均獲利逾180萬 中和炒最兇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北14日電）房仲據實價登錄資料統計指出，近2年雙北地區房屋持有1年內便轉售的案件，平均漲幅15.3%，平均每件短期成交案獲利逾新台幣180萬元。其中，雙北地區裡以中和區短期交易案占比最多。

永慶房屋業管部協理陳賜傑分析，根據15.3%的漲幅計算，在雙北地區若是原本2000萬元的物件，經由投機客購入轉手，下一手買家可能就要額外付出超過300萬元的差價。

進一步分析雙北地區房市短期交易的分布，中和區占13.2%最多，其次為新莊區11.9%，其他依序為中山區9.3%、板橋區9.3%、土城區9.1%。

陳賜傑表示，中和、新莊、中山、板橋、土城等5個行政區都屬於雙北人口稠密處，且具備交通便捷、居住需求暢旺、房市交易熱絡等優勢，研判就是導致房市短期交易近半數集中在這5區域的主因。

此外，陳賜傑指出，房屋買賣總價高，一般不會在短時間內買了又賣；若有短期購入又以高價轉售的狀況，有很高機率是投機客「炒短線」賺價差。民眾若有購屋需求，除了上實價登錄了解區域成交行情及物件前一手買賣資訊，也要小心投機客聯手業者以低價購入房屋後，再以話術或簡易裝潢墊高房價出售，從中賺取高額價差。（編輯：張良知）1120214