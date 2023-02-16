學者肯定房貸補貼減輕負擔 高房價等結構問題仍須努力

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）政府今天端出房貸補貼方案，盼減輕中產階級負擔，學者直言，減輕購屋族負擔與持續進行房地產制度改革並不衝突，對補貼方案給予肯定，但房價高漲、租賃地下化的結構問題必須繼續努力。

行政院會今天通過內政部提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」草案，針對僅有1筆自用住宅貸款、家戶所得合計新台幣120萬元以下，且原始核貸金額台北市850萬元以下者，一次撥付3萬元。

行政院發言人陳宗彥轉述，行政院長陳建仁說，為因應3年多來疫情升息壓力，對中產階級帶來壓力、衝擊，政府規劃房貸補貼方案，提供每戶一次性3萬元支持，預估減輕55萬房貸戶負擔。

「政策我個人蠻認同」，中央大學經濟系教授吳大任表示，去年央行數次升息，對於背負房貸的家庭造成一定負擔，加上去年第4季開始出口轉呈衰退，部分家庭所得下降，甚至面臨無薪假、裁員等困難，大環境不佳的情況下，補貼經濟相對弱勢的族群是好事。

房市正處盤整階段，外界關注政府此時祭出房貸補貼，是否會讓房市止住冷風、溫度回升，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真直言，這次方案是針對需求端的補貼，沒有鬆綁對房市的調控及管制，房市放緩趨勢不會改變。

劉佩真說明，房市供給面的政策緊箍咒續存，央行選擇性信用管制沒有鬆綁，政府不希望建商帶頭炒作、過度開發的態度很明顯，加上銀行考量風險，對建商放貸趨於審慎，還有升息、資金退潮、經濟成長率下修等大環境利空因素夾雜，均使房市延續盤整格局。

吳大任進一步指出，政府這次端出的補貼方案是針對經濟弱勢族群，他們並非房地產的主力買盤，不認為此政策會對房市造成太大影響。

但吳大任強調，房價高漲、租屋市場地下化的問題依舊存在，政府對特定族群祭出補貼方案、減緩負擔是好事，不過制度問題還是存在很大的進步空間，必須繼續努力。（編輯：張均懋）1120216