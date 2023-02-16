營建署：設多關卡排富 可使中低薪房貸族獲補貼支持

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（中央社記者陳俊華台北16日電）行政院會今天通過房貸支持方案，立委質疑忽略房貸負擔率，用家戶所得設定補貼門檻，達不到「減輕房貸負擔」政策目的；內政部營建署表示，已設有多關卡排富機制，可使中低薪房貸族獲得補貼支持。

行政院會今天通過內政部提出「落實居住正義政策精進方案」。初步規劃，民國110年家戶所得合計120萬元以內，僅有一間房子且屬自用住宅者，台北市原始核貸金額新台幣850萬元（約總價1200萬元）、其他縣市原始核貸金額700萬元（總價1000萬元）以下，將提供3萬元定額支持，預計55萬房貸戶受惠。

時代力量立委邱顯智在臉書發文指出，房貸補貼忽略房貸負擔率，用家戶所得設定補貼門檻，幫助不了房貸負擔最沉重的族群，達不到「減輕房貸負擔」的政策目的。

營建署透過新聞稿表示，目前房貸支持方案內，是規定針對僅有一屋不能多屋，且僅有一筆自用住宅貸款的家戶，所得在120萬元以內，所購置的住宅原始核貸金額台北市房屋在850萬元以內，房價約為1200萬元，其他地區房屋在700萬元，房價約為1000萬元等，已設有多關卡的排富機制，可使中低薪房貸族獲得補貼支持。

營建署說，至於部分媒體報導引用的金融授信統計資料，屬各金融機構放款審核規定及權責，營建署尊重。（編輯：黃國倫）1120216