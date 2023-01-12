政院：房貸補貼有條件限制非普發 不會助長炒房

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（中央社記者賴于榛台北12日電）行政院今天說，房貸補貼將有條件限制，不會普發，例如名下只有一戶自用住宅的單身民眾或夫妻，且貸款餘額剩一定金額者，主要針對在貧窮線上高出一點的人，不會淪為助長炒房因素。

行政院會今天通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，草案共7條，規範去年的超徵稅收將用於強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果，上限為3800億元，其中也包含內政部日前表示將提出的房貸補貼方案。

房貸補貼引發外界質疑會助長炒房，行政院發言人羅秉成今天主持政院記者會時表示，內政部對此會妥為規劃，不會淪為助長炒房的因素，主要是補貼僅一戶自用住宅者，排除能購買多間房產者。

羅秉成解釋，房貸補貼的構想，起因於近日利息不斷調高導致房貸族負擔比以往沈重，補貼不會普發，而是針對在貧窮線上高出一點的人。

他表示，初步設定條件是例如單身或夫妻名下只有一戶住宅，貸款餘額要限制在一定條件下，家戶所得也要在全體家戶所得的一定位數下，政府才會給予補貼。

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羅秉成表示，細節內容都還是要等內政部研擬，有具體方案後就會公布；另外，去年政府提出擴大租金補貼300億元的補貼，目前觀察仍有需求，未來也可能會研擬加碼延續。

內政部日前曾發布新聞稿說明，為因應去年起央行連續升息，房貸負擔日益增加，因此研擬針對一定所得以內，僅有一屋且貸款中家戶，進行房屋貸款定額補貼協助，但並非鼓勵民眾購屋。（編輯：林淑媛）1120112