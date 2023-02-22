普發現金穩內需 主計總處估拉抬經濟成長率至2.5%

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主計長朱澤民22日表示，若攸關全民發現金的疫後特別條例順利通過，粗估可讓今年經濟成長率接近2.5%。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）立法院會21日三讀通過攸關全民發現金的疫後特別條例，主計長朱澤民表示，如果特別預算順利通過，有助刺激消費，拉抬經濟成長動能，粗估可讓今年經濟成長率接近2.5%。

主計總處今天公布經濟預測，受到全球需求疲弱影響，出口急速降溫，2023年經濟成長率預測值因而大幅下修0.63個百分點，降至2.12%，創8年新低。

朱澤民表示，雖然立法院21日三讀通過攸關全民發現金的疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，但特別預算案還沒送到立法院，實際數字會不會被刪減也還不確定，因此這次預測並未納入超徵稅收中新台幣3800億元的效果。

朱澤民進一步指出，如果特別預算順利通過，政府普發現金讓全民共享之後，考量部分民眾會把錢存起來，以及部分民眾出國旅遊，無法推升國內生產毛額（GDP），或是購買進口商品如國外化妝品等因素，主計總處保守估計對經濟成長率的推動效果應在0.35至0.45個百分點。

朱澤民也喊話，希望國人把錢留在國內使用、買國貨，讓乘數效果在國內發生，才能進一步拉抬經濟表現。

疫後特別條例透過10面向打造韌性經濟與社會，除了普發現金6000元，還包含挹注健保、勞保基金及台電，減輕居住負擔及提高居住品質，加強照顧弱勢族群及提供關懷服務，減輕就學貸款人負擔等。

朱澤民說，疫後特別條例有些面向是對整體社會的支出，而非個人，但當中的支持方案，也有助於降低民眾負擔，進而讓可支配所得增加。（編輯：張均懋）1120222