年節帶動用人需求 1月失業率3.50%創22年新低

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（中央社記者蘇思云台北22日電）主計總處今天公布今年1月失業率3.50%，較去年12月下降0.02個百分點，連續第5個月下降，創下民國91年同期以來新低；經季節調整後的失業率為3.6%，跟去年12月持平，失業情勢呈現穩定。

主計總處統計，1月失業人數41萬6000人，較去年12月減少2000人或0.47%，主因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少3000人，因對原有工作不滿意而失業者則增2000人；與去年同月比較，失業人數減少1萬4000人。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，1月資料標準週在農曆年前，有年節效應，商業活動較為活絡帶動用人需求，因此失業人數減少，失業率也呈現下降。

陳惠欣指出，後續可能有年後轉職潮與臨時性工作結束影響，2月失業率可能上升。過往4年資料顯示，季節性因素會造成失業率上升0.04到0.08個百分點。

根據資料，今年1月失業率3.5%為民國91年同期以來新低，單月水準則是民國90年2月以來新低。

媒體關注失業率創下22年新低，是否意味疫情影響已經消失。陳惠欣表示，去年4月、5月勞動市場比較明顯受到疫情衝擊，不過，失業人數、因工作場所業務緊縮而失業者人數近期都在下降，1月因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係），導致週工時未達35小時者為16.2萬人，較去年12月續減3萬人，較去年同月也減少3.4萬人，可以說疫情影響已慢慢緩解。

陳惠欣指出，1月失業率3.5%呈現連續5個月下降，季調後失業率也呈現持平，解讀目前失業情勢穩定。近期全球景氣降溫，台灣出口動能趨緩，後續會持續關注經濟情勢對勞動市場的影響。

國際比較來看，1月季節調整後失業率，加拿大5%、美國3.4%、香港3.4%、韓國2.9%，去年12月季調後失業率，法國7.1%、德國2.9%、日本2.5%。（編輯：翟思嘉）1120222