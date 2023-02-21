6000元拚4月發放 行政院23日處理特別預算

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（中央社記者葉素萍台北21日電）立法院會今天三讀通過攸關全民發現金的疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例。行政院政務委員羅秉成說，行政院23日院會將處理特別預算，並送立法院，審查速度要尊重立法院，但大家希望越快越好。

特別條例三讀後，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬等人召開「全民共享經濟成果，減負擔、顧弱勢、穩民生」記者會。鄭運鵬表示，朝野黨團之前已協商決定，3月3日邀請行政院長陳建仁報告特別預算案並備質詢後，預估3月6日當週就能付委審查，若再加上1個月的冷凍期，最快4月10日當週的院會就能處理特別預算案，相信可在4月普發現金新台幣6000元。

立法院會今天三讀通過攸關全民發現金的疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，規範超徵稅收中的新台幣3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等10類項目。

疫後特別條例經立法院三讀通過之後，行政院後續會將特別預算案送請立法院審議，經立法院三讀通過後，始得動支相關預算；一旦特別預算通過，行政院即可立刻展開相關建設或施政，包括執行全民普發6000元的相關作業。

羅秉成今天接受中央社記者訪問指出，院會23日（週四）就會處理特別預算；至於民眾最快何時可以拿到普發的現金，羅秉成說，要看立法院審議的速度，預算送進立法院後，由立法院審查，要尊重立法院，但大家希望越快越好。（編輯：楊凱翔）1120221