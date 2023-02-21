民進黨團估4月普發現金6000 藍遺憾未能發1萬

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北21日電）民進黨團幹事長鄭運鵬說，按照規劃的疫後特別預算審查程序，預計4月10日當週通過特別預算案，4月能普發現金新台幣6000元；國民黨團總召曾銘宗則說，沒能達成發現金1萬元感到遺憾。

立法院會今天三讀通過攸關全民發現金的疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，規範超徵稅收中的3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等10類項目。

疫後特別條例三讀通過後，除了在野黨立委發表感言外，民進黨立委在議場聚集，高喊「經濟成果全民共享」，並在黨團舉行記者會，談及特別預算案後續審查程序。

鄭運鵬表示，行政院會23日將通過特別預算案，並送交立法院審議；先前朝野協商已決定3月3日邀請行政院長陳建仁報告特別預算案，預計3月6日當週能付委審查。

鄭運鵬表示，若計算1個月協商冷凍期，預計4月10日當週立法院就能處理特別預算案，相信在4月就能普發現金6000元。

鄭運鵬表示，希望特別預算不要有協商冷凍期，但必須尊重在野黨立委權利，如果在野黨願意縮短審查時間，當然是越快越好，民進黨團會全力協助相關事宜。

曾銘宗指出，國民黨團主張發現金1萬元，且近2年萬物齊漲只有薪水不漲，很多民眾快活不下去；特別條例財源是稅收超徵，民進黨團不願意調高發放現金金額，對此感到遺憾。

曾銘宗指出，近2年民眾實質薪資負成長，國民黨團要求政府加強照顧弱勢團體，並提出具體措施。

時代力量黨團副總召陳椒華表示，疫後條例三讀通過，擔憂特別預算常態化編列，嚴重違反財政紀律，財政部承諾將成立稅收估算小組，要求財政部應嚴審，避免稅收短估一再發生，淪為執政黨大撒幣理由。

陳椒華表示，疫後特別預算擬撥補勞保、健保及台電，但台電長期虧損，挹注資金絕非解決之道，經濟部應提出具體解決措施。

台灣民眾黨團總召邱臣遠在臉書指出，這次特別條例行政院提出包山包海的補助項目，原本是公務預算編列項目，卻用臨時性財源編列，看不到政策持續性，明顯是為了應付明年大選的政策買票。（編輯：楊凱翔）1120221