更多編輯台推薦新聞：
俄烏戰爭促歐洲減少對俄依賴 加速能源綠色轉型
國際

俄烏戰爭促歐洲減少對俄依賴 加速能源綠色轉型

戰爭撕裂俄羅斯社會掀世代衝突 年輕人反戰與長輩鬧翻
國際

戰爭撕裂俄羅斯社會掀世代衝突 年輕人反戰與長輩鬧翻

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
拜登訪烏克蘭行程保密到家 飛機遮光板全拉下記者手機被沒收
首頁 / 政治
全民共享發現金
新聞專題
全民共享發現金3/72
首頁 / 政治

民進黨團估4月普發現金6000 藍遺憾未能發1萬

2023/2/21 13:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸、王揚宇台北21日電）民進黨團幹事長鄭運鵬說，按照規劃的疫後特別預算審查程序，預計4月10日當週通過特別預算案，4月能普發現金新台幣6000元；國民黨團總召曾銘宗則說，沒能達成發現金1萬元感到遺憾。

立法院會今天三讀通過攸關全民發現金的疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，規範超徵稅收中的3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等10類項目。

疫後特別條例三讀通過後，除了在野黨立委發表感言外，民進黨立委在議場聚集，高喊「經濟成果全民共享」，並在黨團舉行記者會，談及特別預算案後續審查程序。

鄭運鵬表示，行政院會23日將通過特別預算案，並送交立法院審議；先前朝野協商已決定3月3日邀請行政院長陳建仁報告特別預算案，預計3月6日當週能付委審查。

鄭運鵬表示，若計算1個月協商冷凍期，預計4月10日當週立法院就能處理特別預算案，相信在4月就能普發現金6000元。

鄭運鵬表示，希望特別預算不要有協商冷凍期，但必須尊重在野黨立委權利，如果在野黨願意縮短審查時間，當然是越快越好，民進黨團會全力協助相關事宜。

曾銘宗指出，國民黨團主張發現金1萬元，且近2年萬物齊漲只有薪水不漲，很多民眾快活不下去；特別條例財源是稅收超徵，民進黨團不願意調高發放現金金額，對此感到遺憾。

曾銘宗指出，近2年民眾實質薪資負成長，國民黨團要求政府加強照顧弱勢團體，並提出具體措施。

時代力量黨團副總召陳椒華表示，疫後條例三讀通過，擔憂特別預算常態化編列，嚴重違反財政紀律，財政部承諾將成立稅收估算小組，要求財政部應嚴審，避免稅收短估一再發生，淪為執政黨大撒幣理由。

陳椒華表示，疫後特別預算擬撥補勞保、健保及台電，但台電長期虧損，挹注資金絕非解決之道，經濟部應提出具體解決措施。

台灣民眾黨團總召邱臣遠在臉書指出，這次特別條例行政院提出包山包海的補助項目，原本是公務預算編列項目，卻用臨時性財源編列，看不到政策持續性，明顯是為了應付明年大選的政策買票。（編輯：楊凱翔）1120221

#鄭運鵬
#曾銘宗
#民進黨團
鄭運鵬
綠委駁陳宗彥案內鬥說 籲藍勿見縫插針台美將舉行國安閉門會談 民進黨團：官方交流升級
曾銘宗
鄭麗文批惡人先告狀 三立：提告是為捍衛權益立院新會期 國民黨團優先法案關注杜絕黑金政治
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
6000元拚4月發放 行政院23日處理特別預算