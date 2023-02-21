普發現金6千元 吳東亮肯定增添經濟信心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡、劉千綾台北21日電）立法院會今天三讀通過疫後特別條例，預計4月發放新台幣6000元現金；工商協進會理事長吳東亮表示，普發現金將增加消費，讓大家對經濟有更大信心，銀行界也樂見，將提供2萬5千台ATM作為發放管道。

立法院會今天三讀通過攸關全民發現金的疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，規範超徵稅收中的3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等10類項目。

針對普發現金，民進黨團幹事長鄭運鵬說，預計4月10日當週通過特別預算案，4月能普發現金新台幣6000元。

關於發放時程，吳東亮今天出席工商協進會第265次「公亮紀念講座」，會前接受媒體訪問表示，「發放速度算是很快」，大家都很高興拿到這筆錢、增加消費，對經濟有更大信心；當中銀行界也提供服務，例如包括台新在內，共2萬5千台ATM將成為發放管道，金融業樂於參與。

在ATM領現管道方面，將有12家金融機構、共2萬4922台ATM配合政策，金管會已請各銀行備置充分、專責客服人力及因應措施。

此外，媒體關注今年金融股配息縮水，詢問如何看待金融股行情，吳東亮表示，每家情形不一，不能一概而論，今年旗下有保險公司的金控，有的表現很好、有的有點壓力，「至少台新好像還好」，其他則不評論。

至於金管會允許金控拿老本配息，吳東亮認為，拿老本配股息是過渡期，若能讓金控公司配息穩定，畢竟很多投資者是拿金融股、收股息度日，政府政策具彈性是好事；他也說，台新金今年沒有增資計畫。（編輯：黃國倫）1120221