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疫後特別條例拚三讀 藍綠甲級動員因應表決大戰

2023/2/21 10:18（2/21 10:34 更新）
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立法院會21日討論攸關全民發現金新台幣6000元的疫後特別條例草案。（中央社檔案照片）
立法院會21日討論攸關全民發現金新台幣6000元的疫後特別條例草案。（中央社檔案照片）
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（中央社記者范正祥台北21日電）立法院會今天討論攸關全民發現金新台幣6000元的疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案，民進黨團和國民黨團都甲級動員備戰，無共識條文將表決處理，拚完成三讀程序。

立法院長游錫堃昨天主持黨團協商，朝野黨團大方向都支持照顧弱勢，在將近2小時協商過程中，已就包括法案名稱「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」、主管機關為國家發展委員會、應專案列管及考核在內等3條文達成共識。

不過，有關疫後特別條例的立法目的、執行適用項目、所需經費上限為3800億元、特別預算施行期間為自公布日施行至民國114年12月31日止等4項關鍵條文還沒有共識，留待今天院會處理，將於各黨團推派代表輪流發言後，表決保留條文。

民進黨團和國民黨團今天都甲級動員，民進黨團上午8時30分在議場召開黨團大會備戰；其他黨團也全力應對將登場、對無共識條文的表決，時代力量黨團上午8時45分於議場前召開記者會、台灣民眾黨團也在院會開始前於議場前說明立場。

立法院會今天上午9時許開始進行，各黨團推派代表輪流發言，時代力量立委邱顯智呼籲，這次特別預算如果要有正當性，應優先照顧疫情下最弱勢的一群人。

民眾黨立委張其祿說，關注租稅賸餘用在哪些方向，是否都用在刀口上發揮效用。

國民黨立委曾銘宗表示，黨團堅持主張發現金一萬元，也相信不用舉債就能因應。

民進黨立委劉世芳說，政府照顧全民，照顧經濟、社會、產業，還有弱勢族群。（編輯：郭無患）1120221

立法院21日將針對攸關全民發現金的全民共享特別條例草案進行表決處理，會前時代力量立法院黨團在議場前舉行記者會，立委邱顯智（中）、王婉諭（左）、陳椒華（右）發表黨團立場，呼籲發現金應該排富，優先照顧弱勢。中央社記者王騰毅攝 112年2月21日
立法院21日將針對攸關全民發現金的全民共享特別條例草案進行表決處理，會前時代力量立法院黨團在議場前舉行記者會，立委邱顯智（中）、王婉諭（左）、陳椒華（右）發表黨團立場，呼籲發現金應該排富，優先照顧弱勢。中央社記者王騰毅攝 112年2月21日
#疫後特別條例
#普發現金
#立法院
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