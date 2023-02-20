疫後特別條例草案4條文保留 立院21日表決拚三讀

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（中央社記者范正祥台北20日電）立法院長游錫堃今天召集黨團協商攸關普發現金的疫後特別條例草案，經過近2小時討論，剩下包括執行適用項目在內的4項條文保留，送院會處理；明天立法院會將進行表決處理，拚完成三讀程序。

因應2023年全球經濟面對嚴峻挑戰，政府將運用中央政府總預算稅課收入預計高於預算數，規劃用新台幣3800億元強化整體經濟、社會韌性及應變能力，行政院提出「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」函請立法院審議，國民黨立法院黨團也擬具「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」併案審查。

游錫堃今天下午主持黨團協商，研商疫後特別條例草案2案相關事宜；除了既有的行政院版本，以及時代力量黨團、台灣民眾黨團提出修正動議，民進黨團今天也有提出部分條文修正動議，善意回應連日來在野黨團所提歧見，凝聚立法共識。

經過討論，黨團協商獲致部分共識，法案名稱採行政院版本「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」；另贊成行政院版本條文內容，主管機關為國家發展委員會，依本條例編列預算的中央部會，負責強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果項目的規劃、預算編列及推動；主管機關應專案列管及考核。

另外，獲致共識的部分，還有依照協商條文，依本條例規定自政府領取的現金、補貼、補助及其他給與，免納所得稅。行政院版本和各黨團的提案都有此共識。

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至於在野黨極力反對的行政院版草案第3條第9款「其他行政院同意項目」餘款分配未寫明，恐有空白授權爭議，民進黨團擬具部分條文修正動議，刪除「其他」字眼，而將減輕就學貸款，還有擴大藝文消費及振興藝文產業等2個項目正面列出。在野黨團肯定民進黨團釋出善意，不過，仍留待明天立法院會進行表決處理。

此外，針對疫後特別條例草案相關事宜，立法院17日院會時已通過黨團協商結論，於21日院會進行表決處理，並完成立法程序，各黨團同意不提出復議。（編輯：蘇龍麒）1120220