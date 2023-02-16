朝野討論疫後條例無共識 保留送交立法院長協商

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（中央社記者郭建伸台北16日電）立法院經濟等5委員會今天併案協商攸關普發現金的疫後特別條例草案，經過90分鐘討論，朝野對法案名稱和7項條文都沒有共識；擔任會議召委的國民黨立委楊瓊瓔裁示，保留條文將送交院長協商。

立法院經濟、內政、財政、交通、社會福利及衛生環境5委員會1月18日聯席併案審查攸關全民發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，民進黨團力挺行政院版本，國民黨團堅持黨團所提版本，其他黨團也各有意見，條文全部保留送黨團協商。

立法院經濟等5委員會今天協商疫後特別條例，除了既有的行政院版本，國民黨團、時代力量黨團、台灣民眾黨團都提出修正動議。

國發會主委龔明鑫表示，行政院這一個月持續聆聽各界聲音並彙整訴求，若特別條例未來能順利三讀通過，將如實把各界訴求反映在特別預算。

國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團提出的法案名稱是「稅收超徵全民共享發放特別條例」，這才符合事實，希望依照國民黨團版本；民進黨團幹事長鄭運鵬表示，國民黨團所提的「超徵」不是法律用詞，可能產生誤解，政院版法案名稱較完整，希望維持政院版名稱。

時力黨團總召邱顯智表示，財政部應正視近幾年稅收短估為何頻繁發生，黨團認為發現金不應舉債，且應有條件發放現金。民眾黨團副總召賴香伶指出，超徵稅收應優先思考還債，並挹注長年虧損的勞、健保，普發現金反而是次要項目。

國民黨立委翁重鈞表示，根據預算法，行政院提出特別預算應符合國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變等，因此過去曾因疫情提出振興特別預算；若以行政院原本設定疫後及全民共享經濟概念，應屬於振興特別預算追加項目，與超徵稅收普發現金概念截然不同，支持國民黨團做法。

經過90分鐘討論，朝野黨團對法案名稱、特別預算用途、施行日期等關鍵條文仍無共識。楊瓊瓔裁示，希望行政部門能聽取在野黨意見並調整文字，法案名稱、保留條文及修正動議，將送交立法院長協商。（編輯：林興盟）1120216