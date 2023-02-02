普發6000元 數位部：規劃近8成ATM可領、弱勢族群免登記入帳

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普發新台幣6000元方式，數位部表示，討論對弱勢或特殊族群新增發放管道，規劃不用先登記就可直接入帳。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北2日電）普發新台幣6000元方式，數位部表示，討論對弱勢或特殊族群新增發放管道，規劃不用先登記就可直接入帳；財政部也協調公股銀行修改ATM系統加入發放，讓近8成的ATM都可以領取6000元。

民進黨立委鍾佳濱、伍麗華今天召開記者會，建議偏鄉弱勢族群領取全民經濟成果共享6000元，能夠考量上網登記直接入帳以及ATM領現以外的方式。

數位發展部今天發布新聞稿表示，感謝立委建議，6000元的領取方式一定會照顧全民，也特別會考量服務弱勢與偏鄉民眾，除了上網登記直接入帳、ATM領取現金以及郵局臨櫃領取3個管道外，目前正討論對於弱勢或特殊族群新增發放管道，規劃不用先行登記，6000元就可直接入帳。

數位部表示，目前正討論新增一項發放管道，即服務弱勢（如請領身障生活補貼者）或特殊族群（如領取老農生活津貼者），採取免先登記、直接將6000元入帳的規劃，正跟相關部會盤點協調可以適用的民眾身分資格。

此外，數位部表示，目前經財政部協調，預計公股銀行也積極開發系統，讓其所設立的ATM也能加入此次發放，這樣將有接近8成的ATM都可以作為直接領取6000元的通路，方便民眾領取。

至於立委關心偏鄉地區無ATM讓民眾領取6000元一事，數位部表示，根據金管會盤點，目前全國所有鄉鎮中，屏東縣獅子鄉及花蓮縣萬榮鄉雖然沒有郵局臨櫃領取服務，但有ATM可以使用。

數位部表示，唯一沒有ATM與郵局則是台東縣金峰鄉，行政院目前已在研議類似委員建議的作法，就是對類似特定偏鄉提供造冊發放的方案，正在跨部會會議討論中，若有定案就會對外說明。

數位部也說，目前相關方案都在積極規劃中，系統開發與擴充也正在進行，但領取6000元的相關細節正式方案，須等立法院特別預算審查完畢才能配合定案。（編輯：黃國倫）1120202