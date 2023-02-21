疫後經濟挑戰仍多 蔡總統：加大協助中小企業

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（中央社記者劉千綾、曾智怡台北21日電）立法院今天三讀通過疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，總統蔡英文出席商總春酒表示，將透過特別預算協助中小企業面對疫後的經濟挑戰，穩定民生物價。

總統蔡英文今天出席中華民國全國商業總會112年新春聯誼晚宴致詞指出，過去幾年受到疫情挑戰，隨著去年國門重新開放、防疫逐漸鬆綁，終於有機會看到大家的笑容。她表示，民眾恢復旅遊、聚會之際，政府會加緊腳步拚經濟復甦。

蔡總統說，今年受通膨、升息、俄烏戰爭等因素影響，經濟面臨不確定性；她指出，立法院今天通過疫後特別條例三讀，其中，將有特別預算協助業界面對挑戰，穩定民生物價。

蔡總統也向現場賓客拜晚年，希望新年有新氣象，國家能有更好的發展。她指出，過去受疫情影響，但在商總理事長許舒博的帶領下，台灣整體經濟維持穩定成長。

蔡總統特別感謝許舒博去年在經濟部計畫下，到韓國拓銷食品；總統表示，會持續協助台灣產業擴展市場、分散風險。

疫情期間，中小企業受衝擊較多，蔡總統表示，今年聚焦在小型商業，協助業者恢復營業，留住中小企業、穩定產業，希望商業、服務業提升競爭力；製造業方面，將協助業者邁向智慧化、低碳化，並培養大數據搜集的能力。

經濟部長王美花致詞表示，商業、服務業、商圈和市集可趁此時恢復商機；特別條例的預算細項之後會公布，期盼帶動內需市場，提高業者、企業的價值，讓國內外的觀光客，看見台灣的美食和優良環境。

另外，王美花提到低碳政策，包括新台幣10億元補助商業服務業低碳化，企業可申請低碳設備的更新汰換，每家申請額度最高500萬元。（編輯：張良知）1120221