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工商協進會：若核電廠延役 電價漲幅可能縮小

2023/2/21 15:54
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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北21日電）八大工商團體昨天拜會總統蔡英文，對能源政策提出建言。工商協進會理事長吳東亮今天表示，以日本九州為例，其水電資源豐富，4座核電廠運作中；若台灣考慮延役核電廠，或許電價漲價幅會小些。

八大工商團體昨天赴總統府，向總統蔡英文拜晚年，並從產業、能源、國際經貿等面向提出建言。

針對能源政策建言，吳東亮今天出席工商協進會第265次「公亮紀念講座」，會前接受媒體訪問表示，工商協進會日前和日本九州半導體人才培育聯盟共同舉辦半導體論壇，日方團長剛好是九州電力會長，對方提到要將九州經營為日本矽島，而九州水資源豐富，也有4座核電廠運作中，電力供應無缺安全，且售價是全日本第3低。

吳東亮進一步說，最近台灣核電廠即將屆期，加上最近電價調漲議題發酵，若核電廠延役「搞不好漲價幅度會小一點」，電量供應更安心，「我是拿這個例子給總統參考」。

媒體詢問台灣電力充足與否，吳東亮回應，「現在電力是夠用沒有問題」，而工商界因是電力使用者，比較擔心備援部分，因此著重在這部分進行檢討。

經濟部將在3月召開電價費率審議會，電價是否調漲備受關注，商總理事長許舒博昨天表示，電價若調漲，幅度不宜過大，建議可將高收入族群納入調漲對象，但應避免衝擊底層民生經濟。（編輯：黃國倫）1120221

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