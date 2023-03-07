3/7本土增1萬816例疫情微升 估本週內可望再跌破萬例

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北7日電）國內COVID-19疫情起起伏伏，指揮中心昨天公布本土確診數創新低，今天則新增1萬餘例，較上週同期增幅約9.2%。指揮中心預估，整體疫情仍持續往下，推測本週內可望再跌破萬例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心公布，今天新增1萬816例本土病例、34人死亡；境外移入新增222例。

今天新增本土確診數與上週同期相比，增幅約9.2%。 指揮中心發言人羅一鈞接受媒體聯訪表示，由於上週同天為228連假最後一天，篩檢、通報均會延遲至收假後，推測是回補效應導致上升。

羅一鈞表示，目前整體趨勢仍持續往下，包括昨天新增的本土確診數，創過去314天以來新低，今天反映的是週末通報數，預估本週趨勢還是會落在1萬例上下，可能週末前會再度跌破萬例，也就是未來幾天可望在週間少於萬例。（編輯：陳政偉）1120307