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3/7本土增1萬816例疫情微升 估本週內可望再跌破萬例

2023/3/7 14:19（3/7 14:31 更新）
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國內COVID-19疫情起起伏伏，7日新增1萬816例本土病例、34人死亡。圖為台北市中山區商圈人潮，民眾外出大多仍習慣戴上口罩。（中央社檔案照片）
國內COVID-19疫情起起伏伏，7日新增1萬816例本土病例、34人死亡。圖為台北市中山區商圈人潮，民眾外出大多仍習慣戴上口罩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北7日電）國內COVID-19疫情起起伏伏，指揮中心昨天公布本土確診數創新低，今天則新增1萬餘例，較上週同期增幅約9.2%。指揮中心預估，整體疫情仍持續往下，推測本週內可望再跌破萬例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心公布，今天新增1萬816例本土病例、34人死亡；境外移入新增222例。

今天新增本土確診數與上週同期相比，增幅約9.2%。 指揮中心發言人羅一鈞接受媒體聯訪表示，由於上週同天為228連假最後一天，篩檢、通報均會延遲至收假後，推測是回補效應導致上升。

羅一鈞表示，目前整體趨勢仍持續往下，包括昨天新增的本土確診數，創過去314天以來新低，今天反映的是週末通報數，預估本週趨勢還是會落在1萬例上下，可能週末前會再度跌破萬例，也就是未來幾天可望在週間少於萬例。（編輯：陳政偉）1120307

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
#COVID-19
#本土病例
#境外移入
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