本土猴痘增1例北市個案 疫苗擴大接種拚3月底前開打

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）猴痘再新增1例本土確定病例，個案來自台北市，是第3例本土個案，本土病例無交集，屬散發個案，本土疫情風險持續增加，疫苗擴大施打第1階段拚3月底前實施，預計6都優先上路。

疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天下午在例行疫報說明，今天新增的本土 猴痘 猴痘小百科 猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。 症狀：

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。 傳染途徑：

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。 預防措施：

確實洗手、避免與帶病動物接觸。 資料來源：衛福部、WHO 看更多 關閉 病例是一名北部30多歲本國籍男性，2月下旬因發燒、四肢及軀幹陸續出現水泡及膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，3月3日確診陽性。

個案近期無出國旅遊史，研判為本土個案，現階段在醫院隔離治療中；經疫調匡列相關接觸者共18名，2名同住院、1名親密接觸者屬於高風險接觸者，會進行暴露後預防接種評估，暴露後接種疫苗保護力可達8成，其餘15人為醫護人員，已進行衛教並自我健康監測21天。

據疾管署統計，台灣目前累計8例確定病例，分別為3例本土及5例境外移入病例。疾管署副署長羅一鈞說，前2例猴痘本土個案住院中，病情狀況穩定好轉，接觸者暫無人發病，台北、新竹及高雄的本土個案都沒有交集，屬散發個案。

擴大納入與確診者性接觸、有高風險性行為者等對象可接種疫苗，羅一鈞說，現階段國內有1100劑猴痘疫苗，使用皮內注射約可接種3至4人，預計約可打3000人；猴痘疫苗須保存在攝氏負20度、12小時內須打完，考量接種族群隱私保護重要，避免民眾不敢打疫苗，較可能採取集中接種。

羅一鈞說，由6都實行第1階段施打，地方衛生單位安排開設接種門診、提報醫院名單，本週將完成與6都討論接種作業，須與醫療院所建立共識，很難立刻開打，細節規劃妥善，以利宣導接種，安排醫護皮內注射教育訓練，同步配發疫苗，預計下週說明接種時機，希望3月底前提供接種。

羅一鈞表示，實驗室人員、個案接觸者等疫苗施打對象，因為可以透過造冊或衛生單位匡列，安排施打，中央將配送疫苗到地方，所以上述對象不需要到6都施打，可就地接種。

羅一鈞說，疾管署將增購1萬劑猴痘疫苗，已經在採購程序，到貨後進行封緘檢驗，及冷運冷鏈物流配送，這些疫苗將於第2階段開打，預計可打3萬至3萬人，接種地點也可能會擴大到6都以外縣市，初步預估最快清明連假後開始施打。（編輯：陳政偉）1120307