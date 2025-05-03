澎湖國際海上花火節5/5登場 打造煙火無人機燈光秀

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（中央社澎湖縣3日電）2025澎湖國際海上花火節「花生漫畫75週年 探索澎湖夢幻之旅」5日引爆，打造一場融合煙火、無人機科技燈光秀與多元文化表演的國際級盛會。

澎湖縣政府5/5當晚率先舉辦人偶見面會和各景點可見史努比布偶，同步推出免費接駁與輪椅借用服務，以紓緩花火人潮。

澎湖縣政府旅遊處發布新聞表示，澎湖國際海上花火節5月5日正式開幕，今年特別與全球知名漫畫Peanuts™《花生漫畫》合作，以慶祝這部經典漫畫誕生75週年為主題，打造一場融合煙火、無人機科技燈光秀與多元文化表演的國際級盛會。活動將自5月5日揭開序幕，並持續至7月29日閉幕，期間共計29場精彩活動，預計吸引來自世界各地的旅客共襄盛舉。

澎湖縣政府在馬公觀音亭、白沙跨海大橋、龍門閉鎖陣地、望安鄉網垵口、西嶼鄉外垵三仙塔、七美遊客中心等1市5鄉知名景點，設置有史努比置藝術公仔外，馬公市區只要出入道路，還設置有各式各樣的路燈旗，格外吸睛，讓全島處處充滿著海上花火節的氛圍。

由於國際海上花火節施放期間，可以預期的人潮，澎湖縣政府在花火施放期間，規劃有公車免費接駁，自晚上7時至10時止，每15分鐘有1班，同時也提供輪椅借用，可向觀音亭場內的服務台等借用，方便欣賞花火。

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澎湖縣政府表示，為提升國際能見度，縣府特別邀請五個國際煙火團隊，分別於5月8日、5月19日、5月22日、6月2日及7月22日登場，為花火節增添更多國際元素。為讓更多民眾參與這場盛會，花火節特別規劃了三場離島場次，分別於5月24日七美、6月14日吉貝以及6月21日望安舉行。

此外，澎湖縣政府表示，今年更配合三場地方自辦特色活動，包括7月5日白沙丁香魚季、7月19日茹夏之音･樂動湖西及7月25日西嶼西遊記，加碼煙火秀及《花生漫畫》75週年無人機燈光秀，展現澎湖多元的地方文化與特色。（編輯：李亨山）1140503

2025澎湖國際海上花火節「花生漫畫75週年 探索澎湖夢幻之旅」5日正式開幕，當晚將率先舉辦史努比人偶見面會。（澎湖縣政府提供）中央社 114年5月3日