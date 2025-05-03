加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300
首頁 / 運動

NBA柯瑞飆29分難救 勇士不敵火箭遭逼打第7戰

2025/5/3 13:41（5/3 14:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金州勇士球星柯瑞在對上休士頓火箭的比賽上，攻下29分。（美聯社）
金州勇士球星柯瑞在對上休士頓火箭的比賽上，攻下29分。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北3日電）美國職籃NBA金州勇士今天即便球星柯瑞攻下全場最高29分，但團隊在第4節投籃手感低迷，最後以107比115不敵休士頓火箭，被逼出決勝第7戰。

已經在季後賽首輪取得聽牌優勢的勇士，前役在未能如願結束系列賽情況下，今天回到主場力拚提前晉級，沒想到即便靠著雙星柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）合計攻下56分，勇士還是不敵火箭的多點開花，尤其被范佛利特（Fred VanVleet）飆進6記三分球、拿下29分，最後以8分之差無緣成功捍衛主場。

值得一提的是，勇士前3節打完僅以2分落後，有機會趁著第3節打出氣勢一舉逆轉比分，然而勇士在第4節投籃手感突然降至冰點，一度連續13次出手未命中，加上防守端擋不住火箭的雙塔陣容，導致分差逐漸被擴大，成為此役落敗的主因。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

幫助火箭在背水一戰成功續命的主控范佛利特，賽後接受美國媒體ESPN訪問時指出，很清楚勇士團隊的實力，因此獲勝關鍵在於想辦法讓一切變得困難，讓對手每一球都不容易出手，搭配火箭年輕且具有運動能力的陣容，能夠在比賽中消耗對手，「確實在比賽後段產生效果。」

決勝第7戰將回到火箭主場，范佛利特提到，火箭禁區有雙塔優勢，負責保護籃框、搶籃板，但在進攻端也要持續保持侵略性。勇士防守悍將葛林（Draymond Green）則強調，讓范佛利特打得太過於舒服，「我們必須找出打亂他的節奏方法。」（編輯：李亨山）1140503

#NBA
#巴特勒
#勇士
#柯瑞
#范佛利特
#休士頓火箭
#美國職籃
柯瑞
NBA年度最佳隊友獎 勇士柯瑞獲眾人肯定陳思妤林昱圻全大運射金 與湯智鈞有咖哩之約
范佛利特
NBA火箭先發打爆勇士 系列賽扳成2比3拚逆轉[影]NBA范佛利特轟37分 火箭送熱火17年來首度10連敗[影]
NBA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
NBA馬刺總教練帕波維奇轉任籃球營運總裁 聲明對球員球迷永懷感激
66
更多編輯台推薦新聞：