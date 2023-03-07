本土猴痘個案現蹤北市 匡列18人自我健康監測
2023/3/7 16:02（3/7 16:21 更新）
疾管署7日公布台北市新增1例猴痘本土個案，匡列接觸者18人。（圖取自Unsplash圖庫）
（中央社記者陳昱婷台北7日電）疾管署今天公布台北市新增1例猴痘本土個案，匡列接觸者18人。台北市衛生局表示，將配合中央規定安排高風險接觸者進行預防疫苗接種，同時要求自我健康監測21天。
衛生福利部疾病管制署今天表示，新增1例猴痘本土個案，為居住在台北市的30多歲本國籍男性，近期未出國，匡列相關接觸者共18人，其中3人為高風險接觸者。
台北市衛生局疾管科長張惠美向中央社記者表示，收到個案通報後，衛生局已進行疫調，匡列在個案可傳染期內可能接觸者共18人，將依中央規劃，安排有高風險的密切接觸者進行暴露後預防接種。
張惠美指出，中央同時在規劃針對相關實驗室操作人員、曾有高風險性行為者等進行暴露前預防接種，符合資格對象將報請中央核可後安排至院所接種。
張惠美說，確診個案已收治在隔離病房內，匡列的18名接觸者已進行衛教並要求自我健康監測21天，留意發燒、皮疹、水泡、膿疱、淋巴腫大等疑似症狀，若出現則盡速就醫並告知接觸史。（編輯：張銘坤）1120307
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