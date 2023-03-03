猴痘疫苗增購1萬劑 有高風險性行為、接觸者可打

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疫情指揮中心發言人羅一鈞3日說，將增購1萬劑猴痘疫苗，並擴大納入與確診者性接觸、有高風險性行為者等對象可接種疫苗。圖為猴痘病毒粒子。（圖取自美國疾病管制暨預防中心網頁cdc.gov）

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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）猴痘本土確診個案出現首2例，疫情指揮中心發言人羅一鈞今天說，將增購1萬劑猴痘疫苗，並擴大納入與確診者性接觸、有高風險性行為者等對象可接種疫苗，下週將進一步對外說明。

衛生福利部疾病管制署1日公布，新增2例 猴痘 猴痘小百科 猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。 症狀：

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。 傳染途徑：

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。 預防措施：

確實洗手、避免與帶病動物接觸。 資料來源：衛福部、WHO 看更多 關閉 確診個案，是新竹縣40多歲及高雄市20多歲本國籍男性，近期都沒出國，是台灣首見猴痘本土病例；經疫調匡列相關接觸共25人，須健康監測21天。

因應本土病例出現，顯示國內感染猴痘的風險提高。疾管署發言人羅一鈞今天接受媒體聯訪表示，昨天召開專家會議，針對猴痘疫苗與藥物適用對象擴大進行討論，決議擴大納入幾類建議接種對象；首先是操作包括猴痘在內的正痘病毒屬的實驗室人員，都可以來接種。

羅一鈞表示，針對與確診者曾有任何形式性接觸的高風險接觸、但未曾接種過暴露後預防（PEP）疫苗者，可於健康監測期滿後接種；另外就是近6個月內曾有高風險性行為者，例如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、性病患者等。

在暴露後預防接種部分，羅一鈞表示，維持以皮下注射方式接種，但從原來的4天內接種放寬到14天內接種，強調效果仍以4天內接種較好。

目前猴痘疫苗存量約1100劑、藥物500人份。羅一鈞表示，考量防火牆需要快速建立，高風險對象將先以接種1劑疫苗為目標，後續第2劑疫苗會視供應情形提供。

針對暴露前預防（PrEP）接種，羅一鈞說，新增18歲以上族群，可採用皮內注射方式，讓疫苗所需劑量節省到原有的1/5；但若免疫不全、蟹足腫病史者，仍採用原本皮下注射方式接種。

羅一鈞表示，將增購1萬劑疫苗，規劃後續疫苗擴大接種，現階段將先以手邊所有1100劑搭配皮內注射方式，提供給約3300到5000人範圍使用，具體操作規劃，會再與地方衛生單位及民間團體討論後，最快下週進一步說明。（編輯：陳政偉）1120303

（指揮中心提供）