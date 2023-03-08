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薛瑞元：加購萬劑疫苗已簽約 猴痘防疫需更細膩

2023/3/8 10:06（3/8 12:36 更新）
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國內7日再增1例猴痘本土個案，現階段高雄、新竹及台北都有病例，本土疫情受關注，衛福部長薛瑞元（圖）8日表示，加購萬劑猴痘疫苗已簽約，猴痘在特殊交友圈傳播，防疫需更細膩。中央社記者王飛華攝 112年3月8日
國內7日再增1例猴痘本土個案，現階段高雄、新竹及台北都有病例，本土疫情受關注，衛福部長薛瑞元（圖）8日表示，加購萬劑猴痘疫苗已簽約，猴痘在特殊交友圈傳播，防疫需更細膩。中央社記者王飛華攝 112年3月8日
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（中央社記者陳婕翎台北8日電）國內昨天再增1例猴痘本土個案，現階段高雄、新竹及台北都有病例，本土疫情受關注，衛福部長薛瑞元今天表示，加購萬劑猴痘疫苗已簽約，猴痘在特殊交友圈傳播，防疫需更細膩。

薛瑞元今天上午出席立法院衛環委員會報告業務概況，並備質詢，會前接受媒體聯訪時，猴痘本土疫情需提高警覺，雖然台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零防疫階段，相關猴痘追蹤、匡列、隔離防疫系統有信心，但執行方法需要更細膩。

衛福部疾管署昨天公布，國內新增1例本土猴痘病例，是台北30多歲本國籍男性，台灣目前累計3例本土確定病例，都沒有交集，屬散發個案，本土疫情風險持續增加。

疾管署將增購1萬劑猴痘疫苗，擴大納入與確診者性接觸、有高風險性行為者等對象可接種疫苗。薛瑞元表示，猴痘疫苗已經簽訂，但到貨期程還在與廠商核對，相關訊息確認後，將儘速對外公布。

近期疾管署長莊人祥接受媒體專訪時提到，COVID-19疫苗採購有苦說不出。薛瑞元表示，十分認同這樣的感受，外界有很多訊息是錯誤的、被扭曲的，但因為合約有保密條款，不可以回答，為自己辯護的空間不大，難怪會覺得委屈。

另外，COVID-19防疫逐步鬆綁，中央流行疫情指揮中心初步規劃3月宣布「輕症免隔離」新制，但台灣幼童追加劑覆蓋率僅不到3成，外界擔憂成為解封不穩定因素，薛瑞元說，除了評估相關數據，整體疫情、民眾健康及社會經濟力復甦等都需通盤檢討。（編輯：卞金峰）1120308

#薛瑞元
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