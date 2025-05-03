新加坡國會大選登場 逾260萬選民赴投票所投票
2025/5/3 11:14（5/3 12:07 更新）
（中央社記者吳昇鴻新加坡3日專電）新加坡大選投票日今天登場，超過260萬名合格選民將投票。新加坡設立上千個投票站，投票從早上8時開始至晚上8時結束。計票結果預計在深夜公布。
記者實地走訪鄰里一處投票中心，不少新加坡選民和家人來履行這項公民義務。一名50歲的新加坡民眾表示，能透過選票投給自己支持的政治人物，「心裡非常踏實」。
聯合早報報導，待投票流程結束，選票將運送到計票中心進行計票。選舉局預計在投票結束後的晚間10時左右、陸續揭曉抽樣計票的結果；正式計票結果則大多會在深夜公布。
除了因無反對黨候選人而自動當選的5名馬林百列—布萊德嶺集選區（Marine Parade-Braddell Heights GRC）人民行動黨議員，此屆大選共有來自11個政黨的204名候選人和2名無黨籍人士，競逐全國32個選區的92個議席。集選區是新加坡確保國會有少數種族代表的選舉制度。
現任總理黃循財去年從國務資政李顯龍手中接過黨秘書長職務，標誌著人民行動黨（PAP）完成第3代到第4代領導權力的交接。這是黃循財首次以秘書長身分帶領執政黨出征全國大選。除了執政黨，工人黨（WP）、新加坡民主黨（SDP）、新加坡前進黨（PSP）等反對黨也積極爭取選民支持。
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
新加坡總理公署日前發布新聞資訊指出，總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）在黃循財建議下解散國會，提名日訂在4月23日，昨天是「冷靜日」禁止競選活動。
今年是新加坡建國60週年。依新加坡政治制度，總理須是國會議員且由國會多數黨領袖擔任。新加坡自1965年獨立建國以來，一直由人民行動黨執政。（編輯：陳慧萍）1140503
延伸閱讀新加坡大選交鋒 執政黨強調與美中互信、在野籲拓新市場新加坡執政黨籲選民強力授權、反對黨盼多元選前最後造勢 新加坡朝野政黨卯足全力催支持者熱情國會大選腳步近 新加坡時隔10年再辦實體群眾大會澳洲大選3日登場艾班尼斯有望連任 看懂兩大黨政策、外交立場加拿大自由黨勝選 總理卡尼：勇敢應對危機的時候到了
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。