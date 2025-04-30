新加坡大選交鋒 執政黨強調與美中互信、在野籲拓新市場

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（中央社記者吳昇鴻新加坡30日專電）新加坡大選將在5月3日投票，美中關稅戰成熱門議題。執政黨人民行動黨候選人沈穎昨在政論節目表示，不應小看關稅帶來的影響，領導團隊須與美中保持互信；反對黨候選人蔣佩姍則提倡開拓新市場、發揮開放市場優勢。

新加坡今年正值建國60週年，自1965年獨立建國以來，一直由人民行動黨執政。新加坡是內閣制，總理由國會多數黨領袖擔任。

聯合早報報導，國家發展部兼外交部高級政務部長沈穎昨晚在政黨論政節目上表示，新加坡賴以生存和繁榮的基本條件正在瓦解，以規則為導向的國際貿易秩序受到衝擊，新加坡不能帶有僥倖的心理，領導團隊要讓美中兩個大國信得過、進行深度交流和合作。

對於有反對黨人士主張，美國只對新加坡課稅10%，局勢對新加坡有利，沈穎認為，這樣的看法小看了關稅帶來的影響。新加坡與美國自由貿易協定自2004年生效以來，雙邊貿易額成長，新加坡是與美國有貿易逆差的東協（ASEAN）國家。

沈穎說，雖然美中雙方表示不會逼迫其他國家選邊站，但都在為各自的立場爭取支持，而且也不希望看到其他國家加入對手的陣營，而新加坡分別與美國和中國都有合作關係，這種互利共贏的合作符合新加坡和美國的客觀利益，也符合新加坡和中國的利益。

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工人黨淡濱尼集選區候選人蔣佩姍則在節目中說，工人黨提倡新加坡應繼續與新興市場合作，藉助現有的雙邊和多邊自由貿易協定，繼續發揮開放市場優勢。前進黨第一副主席潘群勤主張，新加坡應與其他國家加強貿易。

新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）在總理黃循財建議下解散國會，將在5月3日舉行大選，近日各政黨舉辦實體造勢活動，為候選人與選民提供更多互動機會。選前一天5月2日是「冷靜日」，禁止競選活動。（編輯：陳慧萍）1140430