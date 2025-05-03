台大醫攜北醫大研究多體學 找到影響肝癌轉移基因

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（中央社記者曾以寧台北3日電）肝病在台灣是民眾健康重要威脅，台大醫院與台北醫學大學攜手合作，透過整合DNA、RNA與酵素的「多體學」研究，找到影響肝腫瘤細胞轉移能力的基因，有望助發展精準醫療。

台大醫院與台北醫學大學攜手合作，透過多體學、人工智慧與大數據技術，共同發表多項具臨床轉譯潛力的重大研究成果，涵蓋肝癌與慢性腎臟病（CKD）2大領域，展現台灣在精準醫療領域的卓越研發實力，並在今天召開聯合研究成果發表會。

台大醫院內科部主治醫師蔡丰喬簡報說明，台灣是B型肝炎病毒的高盛行地區，曾有近五分之一的民眾為帶原者，深受「肝炎—肝硬化—肝癌」三部曲之苦。儘管疫苗與篩檢有效減少病毒性肝癌，但因代謝疾病與脂肪肝盛行，肝病依然為國人健康的重要威脅；更需要依照患者的不同「體質」，發展個人化精準醫療。

蔡丰喬指出，台大醫院與北醫團隊利用台灣精準醫療計畫資料庫，蒐集患者完整基因體資料，合作透過DNA、RNA、酵素間交互作用整合研究，即為所謂的「多體學」分析技術，了解肝癌患者「體質」；探索病毒性肝癌的遺傳因子差異，並探索腫瘤週邊的血流循環、免疫系統等微環境。

團隊進一步結合高通量實驗與人工智慧分析，建立「基因干擾加藥物抑制」平台；結果發現，STK40 與 SLK這2個基因，可直接控制YAP基因活性，會影響腫瘤細胞侵犯與轉移能力；同時也在患者身上觀察到，在晚期患者肝癌細胞上多能找到此3個基因的高表現，此3基因表現量與患者存活率密切相關。

蔡丰喬說明，過去研究早已發現YAP對癌症惡化的重要性，卻因為YAP基因對正常細胞也相當重要，而無法藉由攻擊YAP來抗癌。此研究找到癌症惡化時YAP失調的原因，將可望進一步發展相關藥物，透過攻擊STK40與SLK抑制肝癌，而不傷害正常人體組織。

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這項研究已經發表於「先進科學」（Advanced Science）。台大醫院院長吳明賢說，目前醫界常使用的藥物、治療指引，多是西方先進國家的研究，但亞洲人乳癌、肺癌等病的發生原因，就與西方不太一樣。而台灣有優良醫療體系、高水準醫師，盼針對肝病、腎病等國內盛行率高的重要疾病，有更多本土研究。

北醫大與台大合作，除此研究成果外，更由校長吳麥斯「建立慢性腎臟病腎功能軌跡之精準醫療照護模型」研究計畫，分析逾百位患者資料，辨識出「維持型」、「惡化型」、「改善型」三種腎功能變化軌跡。團隊並結合免疫細胞與基因分析，探索影響病程的分子特徵，為延緩腎功能惡化與預防透析提供重要線索。（編輯：李亨山）1140503