彭博：中國悄悄豁免1/4美國商品關稅 約值400億美元

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（中央社北京2日綜合外電報導）彭博報導，中國悄悄開始對部分美國商品豁免關稅，可能涵蓋價值約400億美元（約新台幣1兆2272億元）的進口商品，此舉似乎是為了減緩貿易戰對中國自身經濟的衝擊。

報導指出，貿易商與企業過去一週期間流傳一份包含藥品及工業化學品在內的131項美國產品豁免關稅清單。彭博（Bloomberg News）先前曾報導其中部分商品可能獲得豁免。

這份清單來源仍不得而知，官方也未予證實，但根據知情人士，至少有6間在中國的公司已無需繳納關稅就可以進口清單上的產品。由於事涉機密，知情人士要求匿名。

彭博根據中國海關數據估算，這131個項目價值約400億美元，或占去年中國自美國進口總額24%左右。

此舉呼應美國總統川普（Donald Trump）政府對智慧型手機和其他電子產品豁免「對等」關稅的措施。根據美國智庫蘭德公司（RAND）中國研究中心副主任迪皮波（Gerard DiPippo）估計，美國豁免措施適用從中國進口的約1020億美元商品，約占美國去年自中國進口總額22%。

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中國豁免措施的概念大體上反映美國做法，顯示這更像是與華府較量的戰略作為，而不純然是在展現善意。這同時顯示保護自身經濟不受貿易戰衝擊才是北京的當務之急。

迪皮波說：「中國可能想透過避免關鍵產品進口瓦解，試圖減輕對其經濟的傷害。這些豁免措施不應被解讀為對美國釋出信號，因為中國一直閉口不談其豁免之舉，只透過商業管道進行而且避免公開表態。」（譯者：洪培英/核稿：何宏儒）1140502